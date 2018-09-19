EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
وزير الصناعة ورئيس الوزراء يناقشان دعم السيارات الهايبرد
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 11:18 م
الهايبرد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
السيارات الكهربية .. من الهايبرد إلى أتوبيسات BYD
الهايبرد
المال خاص
ناقش كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس عمرو نصار، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مبادرة لدعم السيارات الهايبرد (الهجين) التي تعمل بمزيج من الكهرباء والوقود التقليدي.
وخلال الاجتماع الطرفين اليوم؛ تم استعراض مبادرة حول سبل تشجيع ودعم طرح السيارات التي تعمل بمزيجٍ من الكهرباء والوقود، في إطار خطة الدولة لترشيد دعم الطاقة، حيث تم التأكيد على ضرورة إعداد برنامج لتشجيع هذه المبادرة، وذلك كخطوة تحقق نتائج ايجابية كبيرة، وذلك وفق بيان صادر مساء اليوم عن رئاسة مجلس الوزراء المصري.
ووفق البيان؛ أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم الصناعة الوطنية والارتقاء بها في مختلف القطاعات، بما يسهم في النهوض بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى إيلاء الدولة اهتماما خاصا بتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتقديم المزيد من الحوافز لتعميق التصنيع المحلي للسيارات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا