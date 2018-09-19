وزير الصناعة ورئيس الوزراء يناقشان دعم السيارات الهايبرد

الهايبرد

المال خاص



ناقش كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس عمرو نصار، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مبادرة لدعم السيارات الهايبرد (الهجين) التي تعمل بمزيج من الكهرباء والوقود التقليدي.



وخلال الاجتماع الطرفين اليوم؛ تم استعراض مبادرة حول سبل تشجيع ودعم طرح السيارات التي تعمل بمزيجٍ من الكهرباء والوقود، في إطار خطة الدولة لترشيد دعم الطاقة، حيث تم التأكيد على ضرورة إعداد برنامج لتشجيع هذه المبادرة، وذلك كخطوة تحقق نتائج ايجابية كبيرة، وذلك وفق بيان صادر مساء اليوم عن رئاسة مجلس الوزراء المصري.



ووفق البيان؛ أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم الصناعة الوطنية والارتقاء بها في مختلف القطاعات، بما يسهم في النهوض بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى إيلاء الدولة اهتماما خاصا بتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتقديم المزيد من الحوافز لتعميق التصنيع المحلي للسيارات.