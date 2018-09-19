وزير المالية: بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار خلال شهور

محمد معيط وزير المالية

خالد بدر الدين



أعلن محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء أن الحكومة تخطط لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو 5 مليارات دولار في الشهور المقبلة.



وأبلغ الوزير الصحفيين قائلا: "سنبيع سندات خلال الشهور المقبلة في السوق، قد تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، تزيد أو تنقص".



وأكد أن الحكومة ستقيم طريقة التعامل مع عمليات بيع الشركات الحكومية المتبقية في يناير بعد خمس طروحات للأسهم تخطط لها قبل نهاية هذا العام.



وأضاف أننا سنراقب عمل الخمس شركات التي ستطرح بالبورصة ونرى كيف ستسير الأمور، مضيفا أن مصر ستنظر بعد ذلك فيما إذا كانت ستعمل مع مستثمرين استراتيجيين بشأن مزيد من المبيعات.