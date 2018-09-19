الذهب يكسب 5 دولارات بسبب الحرب التجارية

اسعار الذهب 1112

خالد بدر الدين



صعدت أسعار عقود الذهب الأمريكية الآجلة بأكثر من 5.40 دولار أو 0.5% لتبلغ عند التسوية 1208.30 دولار للأوقية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار.



وهذا يؤكد أن المستثمرين بدأوا يشعرون بالقلق من تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد الأمريكي، وهو ما جذب بعض المشترين مجددا للاستثمار في المعادن النفيسة التى تعد ملاذا آمنا فى أوقات الأزمات.



وذكرت وكالة رويترز إن الدولار الأمريكي انخفض أمام اليورو وهبط إلى أدنى مستوياته منذ حوالى 3 أسابيع أمام الدولار الأسترالي مع إحجام المستثمرين عن شراء العملة الأمريكية في ظل أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين واشنطن وبكين .



وقال جون شارما الاقتصادي في بنك استراليا الوطني ”يبدو أن المستثمرين بدأوا يرون أن الرسوم الجمركية التى من المرجح أن تؤثر سلبا على الصادرات الصينية - قد تضر الاقتصاد الأمريكى أيضا في ضوء تأثيرها المعوق لسلاسل الإمداد العالمية“.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % لتزداد إلى 14.24 دولار للأوقية.



كما صعد البلاديوم 2.4 % ليرتفع إلى 1033.25 دولار للأوقية، بعد أن سجل أقوى سعر له منذ 19 أبريل عندما بلغ 1041.70 دولار للأوقية.



وزاد البلاتين أكثر من 1 % واحدا ليصل إلى 817.74 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 13 أغسطس الماضى عندما تجاوز 823 دولارا خلال الجلسة.