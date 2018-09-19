ارتفاع تكلفة التمويل تجمد مبيعات 2018 عند 160 ألف سيارة

سيارات

كتب- أحمد عوض:



توقع عدد من موزعى السيارات، أن تصل المبيعات الإجمالية للسيارات إلى 160 ألف وحدة بنهاية العام، فى ظل التحديات التي تعيق الشركات عن التوسع فى استيراد السيارات أو تدشين مراكز صيانة أو صالات العرض، مؤكدين أن التحدي اﻷكبر لدى الشركات يكمن فى ارتفاع تكلفة التمويل من البنوك وشركات التقسيط.



قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، الوكيل غير الحصري لسيارات نيسان، وموزع أوبل، وسيتروين، وبيجو: إن مبيعات سوق السيارات لن تتخطى حاجز 160 ألف وحدة فى ظل غياب الرؤية، وزيادة أسعار الفائدة على التمويلات الممنوحة من البنوك التي وصلت إلى 18 و19%.



وأكد أن شركات السيارات تدرس خطتها التوسعية بعناية شديدة قبل البدء فى تنفيذها؛ تخوفًا من انخفاض حجم الطلب وتكدس المخزون، مشيرا إلى أن السوق يعاني من انخفاض المبيعات؛ نتيجة ارتفاع اﻷسعار، وحذر الوكلاء عن التوسع فى الاستيراد.



وكشف السبع عن أن شركته تفاضل حاليا بين مدينتي دمياط والدلتا؛ بهدف تدشين مركز خدمة وصيانة سيارات نيسان فى تلك المناطق خلال الفترة المقبلة.



من جانبه، أكد شادي ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية أوتوموتيف، الموزع الرئيسي للعديد من العلامات التجارية، أن شركته فى طريقها للانتهاء من المشروعات القائمة بمراكز الصيانة وصالات العرض بالقاهرة دون التوسع فى مشروعات جديدة؛ فى ظل غياب الرؤية وعودة انخفاض الطلب على السيارات منذ الثلاثة أسابيع الماضية.



كما توقع أن تشهد المبيعات الإجمالية لسوق السيارات تحسنًا نسبيا بنسب تتراوح ما بين 10 و15% لتتراوح ما بين 150 و160 ألف مركبة بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ135 ألف وحدة خلال العام الماضي.



وأشار إلى أن وكلاء السيارات ستبدأ فى إعداد خطتها المتعلقة بالكميات التيى سيتم استيرادها خلال 2019؛ وذلك بعد انتهاء فاعليات معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا"؛ الذي سيسهم في إيضاح الرؤية لدى الشركات من تحديد مستهدفاتها، ومعرفة مدى استقبال السوق للطرازات الجديدة التي سيتم طرحها.



وينطلق معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" خلال الفترة من 26 حتى 30 سبتمبر الحالي، بمشاركة 37 علامة تجارية، واعتزام العديد من الوكلاء طرح طرازات جديدة.



وقال تامر عبدالسلام، مدير عام شركة الليثى للاستيراد والتصدير، الموزع الرئيسي لهوندا ورينو، إن سوق السيارات شهد ارتفاعا فى المبيعات بنسب تتراوح ما بين 30 و40% خلال الشهور التسعة الماضية، مقارنة بنفس الفترة من 2017؛ وذلك بعد استيعاب القوة الشرائية اﻷسعار الحالية.



ويذكر أن مبيعات السيارات شهدت ارتفاعا بنسبة 40.8% مسجلة 79 ألفا و474 وحدة خلال النصف النصف اﻷول من العام الحالي، مقارنة بـ56 ألفا 448 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".



وأشار الليثى إلى أن السوق تعانى من 3 تحديات رئيسية تقلص من فرص النمو، وهي ارتفاع تكلفة التمويل سواء المحصلة من البنوك أو شركات التقسيط، بالإضافة إلى نقص المعروض الذي يتراوح حاليا ما بين 40 و60% بمختلف العلامات التجارية، فضلا عن أن طول المدة الزمنية التي تستغرقها عمليات الشحن بمعدل يتراوح ما بين 3 و 4 أشهر.



وتوقع أن تشهد مبيعات سوق السيارات تحركا بنسبة 15% بالتزامن مع الطرازات الجديدة التي سيتم طرحها من جانب الوكلاء فى معرض أوتوماك فورميلا المقبل.



واستبعد محمود حماد، رئيس مجلس إدارة حماد موتورز، تجاوز مبيعات السيارات 150 ألف سيارة فى ظل تراجع نشاط البنوك وشركات التقسيط من حجم التمويلات الممنوحة للشركات والمستهلكين، مؤكدًا أن سوق السيارات كان يعتمد على تلك القطاعات فى تجارة السيارات بنسب تتراوح ما بين 60 و70% سابقًا.



ولفت الى أن سوق السيارات سيشهد تحسنًا خلال العام المقبل، بالتزامن مع تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على العلامات الأوروبية المنشأ، مؤكدا أنها ستساهم فى تخفيض التكلفة اﻷستيرادية لدى الشركات والمستوردين؛ ومن ثم سيرفع حجم الكميات الموردة من السيارات للسوق.