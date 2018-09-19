الأسعار وحجم المعروض يعيدان تشكيل ملامح سوق الملاكي

هيونداي تطيح بنيسان من صدارة المشهد

رينو تقفز من المرتبة السابعة للثالثة بحصة 11%

شيفروليه تستقر في المركز الرابع.. وتويوتا وكيا تتراجعان





المال- خاص





شهدت سوق السيارات الملاكي مجموعة من التغيرات المتعلقة بالعلامات التجارية الأكثر مبيعًا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2017؛ بفعل عدة عوامل أبرزها الأسعار ومدى وفرة السيارات بالسوق.





من أبرز التغيرات التي شهدتها السوق: إزاحة الصانع الكوري هيونداي بمنافسه نيسان من صدارة المشهد ليصل إليها بحصة سوقية قاربت ربع المبيعات الإجمالية للملاكي البالغة 69.9 ألف وحدة بعد أن كان في المركز الثاني خلال الشهور السبعة الأولى من 2017.





بالتوازي تراجعت نيسان للوصافة بحصة سوقية تقارب خمس مبيعات السوق، كما صعدت رينو للمركز الثالث بنسبة 11% بعد أن كانت في المرتبة السابعة بنسبة 3.5%، وفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".





وحافظت شيفروليه على ترتيبها عند المركز الرابع بنسبة 8.7% فيما تراجعت تويوتا للمركز الخامس بدلًا من الثالث، كما هبطت كيا مركزًا لتستقر في المرتبة السادسة بدلًا من الخامسة بواقع 5.6%.





ويعلق اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، على هذه التغيرات بقوله إن السوق المحلية هي سوق سعرية في المقام الأول؛ ما يعني أن السيارات الأقل سعرًا هي التي تتصدر أولويات واهتمامات المستهلكين؛ بما يتوازى أيضًا مع مستويات الجودة المعقولة للطرازات المختلفة.





وأشار إلى أن العميل يحاول الوصول لمعادلة بين أقل سعر وأفضل جودة ممكنة، على نحو يؤثر في هيكل وخريطة سوق السيارات المحلية.





ويقول الدكتور صلاح الكموني، رئيس شركة الكموني للسيارات، إن سيارات هيونداي تشهد نموًّا في الطلب عليها، مما أدى لتصدرها قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بفضل تنوع طرازاتها وفئاتها.





ولفت إلى أن بعض العلامات التجارية الصينية تواجه صعوبات في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعارها؛ معتبرًا أن تجاوز السيارات الصينية مستوى 300 ألف جنيه يعرقل فرص نموها بالسوق.





وأوضح أن بعض العلامات التجارية الفرنسية تواجه مشكلات في السوق حيث يحجم العملاء عن الشراء رغم حصول الموزعين على كَميات كبيرة منها.





وأوضح عبد السلام عبد الجواد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن السوق تشهد في الوقت الحالي نشاطًا ملحوظًا لمجموعة من الطرازات المنتمية لعلامات تجارية مختلفة؛ فضمن شريحة السيارات أقل من 160 ألف جنيه؛ تنشط لادا جرانتا بشكل كبير والتي تبلغ أسعارها حاليًا 157 ألف خاصة في ظل ضعف المنافسة ضمن هذه الشريحة.





وأضاف أنه ضمن شريحة الـ 190 ألف جنيه؛ فإن السيارة الصينية بي واي دي تأتي في المقدمة بالنسبة للسيارات الصينية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطرازات الأخرى والتي جاوزت الـ 190 ألف جنيه، كما تشهد هيونداي فيرنا نشاطًا ملحوظًا في ظل تنوع فئاتها.





وضمن شريحة التي تتجاوز أسعارها 200 ألف جنيه؛ قال عبد الجواد إن نيسان صني تأتي في المقدمة بفئاتها الثلاث، كما شهدت بيجو 301 نشاطًا ملحوظًا بعد انضمام العلامة الفرنسية لقائمة العلامات التجارية التي تستحوذ شركة المنصور للسيارات على وكالتها في السوق المحلية.





وأشار إلى أن هيونداي إلنترا بنسختيها المستوردة والمجمعة محليًّا تنشط على نطاق واسع ضمن الشريحة التي تتجاوز أسعارها 300 ألف جنيه وكذلك كيا سيراتو. وبالنسبة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات قال عبد الجواد إن زوتي T600 قدمت أداء جيدًا خلال العام الماضي حيث تقود السوق بالإضافة لبعض الطرازات الأخرى.





ويوضح الجدول التالي التطور في الحصص السوقية وترتيب العلامات التجارية للسيارات الملاكي خلال الشهور السبعة الأولى من 2018 مقارنة بالفترة المناظرة من 2017: