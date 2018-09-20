الداو للتنمية تنجح في بيع المرحلة الثانية من مشروعها بالغردقة

الداو هايتس

محمود زكي



قال بهاء حفظ الله مدير التسويق بشركة الداو للتنمية السياحية إحدى شركات سامي سعد القابضة إن الشركة نجحت في بيع المرحلة الثانية من مشروع الداو هايتس من بين أربع مراحل يتم تنفيذ المشروع عليها.



وأضاف في تصريحاته لـ" المال" أن الشركة سلمت المرحلة الأولى من المشروع للعملاء وذلك مطلع العام الحالي مشيرًا إلى أن مشروع الدوا هايتس والذي يقع في مدينة الغردقة يبلغ مساحته حوالي 21 فدان بعدد وحدات تصل إلى 1400 وحدة مشيرًا إلى أن المشروع ينفذ على أربع مراحل حيث أنه من المتوقع الإنتهاء من المشروع خلال 2022.



ولفت مدير التسويق بالشركة إن مساحة الوحدات تبدأ من 41 متر مربع إلى 200 متر مشيرًا إلى ان الوحدات كاملة التشطيب



وتابع حفظ الله أن الشركة نقوم بتنفيذ أكبر مول تجاري بالغردقة “الداو فالج” وهو مول ملحق بمنتجع الداو هايتس حيث يبلغ مساحته حوالي 220 ألف متر والذي يعد أكبر مول تجاري في منطقة الغردقة والبحر الأحمر مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يحتوي على عدد من الماركات العالمية للمأكولات والملابس وغيرها من الأنشطة التجارية مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المول التجاري تم تسليمها فى خلال الشهر الحالي في حين سيتم تسليم المرحلة الثانية في .2019



وأضاف أن الشركة ستبدأ قريبًا في تنفيذ مشروع عقاري جديد في بمدينة 6 أكتوبر بجوار مشروع بيراميدز هايتس والذي يعد أولى مشروعات الشركة في مجال التطوير العقاري بالمدينة.



يذكر أن شركة الداو للتنمية السياحية والاستثمار العقاري بدأت تنفيذ مشروعاتها السياحية بمدينة الغردقة بداية عام 2007 وتعتبر الشركة إحدى شركات سامي سعد القابض.