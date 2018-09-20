أسعار العقارات

محمود زكي



شهدت أسعار العقارات في مصر ارتفعًا بنسبة تتراوح بين 5% إلى 20% وذلك على صعيد الوحدات السكنية والمصيفية أيضًا يأتي ذلك مع إنخفاض ملحوظ في حركة البيع التي تشهدها العقارات في مصر.



وقال محمد كامل مدير الاستشارات العقارية بشركة هومرز للتسويق العقاري أن أسعار العقارات بالقاهرة الجديدة لم ترتفع بشكل كبير خلال الثلاث أشهر الماضية مشيرًا إلى أن نسبة الإرتفاع تراوحت بين 5% إلى 10% بحد أقصى خلال الفترة المذكور.



وأضاف كامل أن هناك عدد من الشركات العقارية لم التي تعمل في القاهرة الكبرى وكذلك مدينة المستقبل لم ترفع أسعارها خلال الثلاثة أشهر الماضية مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع في مبيعات المشروع العقارية بالساحل الشمالى والعين السخنة.



وأشار مدير الاستشارات العقارية بالشركة أن هناك إرتفاع في أسعار المتر السكني في القاهرة الجديدة وكذلك مدينة المستقبل على عكس مناطق أخرى يمكن أن ترتفع فيها أسعار الى إلى 20% نظرًا لإنخفاض أسعار المتر بها وأنها تقبل الزيادة.



ولفت كامل إلى أن المشروعات العقارية بالعين السخنة لم ترتفع إطلاقًا خلال الفترة الماضية وأن أغلب الشركات قامت بتثبيت أسعارها.



وأشار أن المشروعات بالساحل الشمالي بالنسبة للمشروعات الجديدة شهدت إرتفاعًا في الأسعار فعلى سبيل المثال نجد أن مشروع ماونتن فيو إرتفع بها أسعار الوحدة بنسبة 10% منذ بداية طرح المشروع للبيع وكذلك شركة إنرشيا رفعت أسعار الوحدة أيضًا بنسبة 10% وهي أعلى الزيادات في الطروحات الجديدة للمشروعات.



وأوضح أن سعر المتر كامل التشطيب في مشروع ماونتن فيو و إنرشيا تراوحت بين 14 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه.



ولفت إلى أن شركة تطوير مصر لم ترفع أسعار وحداتها بمشروع فوكا الساحل الشمال خلال الفترة الماضية.



وقال أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكز للتسويق العقاري إنه رغم التراجع في الطلب على الوحدات العقارية خلال الفترة الأخيرة إلا أنه يظل الأمر طبيعي نتيجة كم المشروعات الكبيرة المطروحة وهي التي أدت إلى بطيء لدى العميل في اتخاذ قرار الشراء.



وأضاف سليم أن أسعار الوحدات التجارية في منطقة حدائق أكتوبر شهدت إرتفاعًا بنسبة 20% خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الطلب على الوحدات السكنية بداية من الشهر المقبل بحد أقصى وينخفض الطلب على الوحدات المصيفية نظرًا لانتهاء موسم الصيف.

وأشار أن الثلاث أشهر الماضية شهدت حالة من تراجع في حجم الطلب على الوحدات السكنية وذلك خلال بداية من شهر إبريل مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع السكني إعادة الطلب عليه من بداية الشهر القادم.



وأشار أنه مع نهاية العام الحالي متوقع أن تصل نسبة الزيادة في الوحدات العقارية على مدار العام بين 20% إلى 25% على عكس ما كان يحدث في العام الماضي والتي كانت تصل في الربع الواحد من العام إلى أكثر من 20% وهو أسهم في زيادة المخاوف لدى هؤلاء المستثمرين في الذهب إلى تلك الشهادات الإستثمارية ووضع الأموال بها.



مصطفى عكاشة رئيس مجلس إدارة شركة ديارنا العقارية أن هناك إرتفاع بشكل عام في أسعار العقارات بين 5% إلى 15% وذلك في عدد من المناطق أبرزها القاهرة الكبرى والعاصمة الجديدة والمستقبل سيتي مرورًا بـ6 أكتوبر



وأوضح رئيس الشركة أنه من المتوقع أن ترتفع حركة البيع مرة أخرى خلال الفترة القادمة وبداية من الشهر الحالي وذلك لإنتهاء آجال تلك الشهادات وكذلك كون العقارات هو القطاع الأكثر عائد من بين جميع القطاعات.



ولفت إلى أن المنتجات العقارية الجديدة التي تم طرحها خلال الفترة الحالي تشهد إقبالا كبيرًا من جانب الأفراد مشيرًا إلى أن العملاء كانوا بحاجة لمثل تلك المنتجات الجديدة وخير مثال على ذلك حجم المبيعات التي المسجلة لصالح أبراج العلمين الجديدة بالإضافة إلى حصول شركة الحكير على أول ترخيص لبناء برجين بمدينة الشيخ زايد بعدد طوابق 20 طابق لكل برج والتي يتجاوز فيها سعر المتر 20 ألف جنيه.





