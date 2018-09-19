وكيل النواب يترأس الوفد البرلماني بالجمعية العمومية للأمم المتحدة

الأمم المتحدة

ياسمين فواز



سافر سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى لحضور فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ودعم زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن الزيارة سيكون بها العديد من اللقاءات مع الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسى.



وأوضح وهدان في تصريحات صحفية له اليوم، أن الوفد سيبحث مع الجالية المصرية الالتفاف حول الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته للأمم المتحدة، مضيفًا أن الزيارة تتضمن دعوة الجاليات المصرية للاستثمار في مصر بعدما أصبحت مصر جاذبة للأستثمار وتتمتع بثقة كافة الشركات العالمية.



وأكد "وكيل النواب" أن الزيارة لها وضع خاص في ظل الأوقات الحالية التي تمر بها العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدًا أن الجالية المصرية ستبعث برسائل للعالم بالالتفاف حول القيادة السياسية.