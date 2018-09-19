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سيـــاســة
أردوغان: العلاقات الأمريكية التركية ستتعزز بالاستثمار والتجارة
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 10:03 م
أردوغان 99999
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أردوغان 99999
رويترز
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء في كلمة أمام رجال أعمال من الولايات المتحدة إن العلاقات بين واشنطن وأنقرة ستتعزز بالاستثمار والتجارة، وفقا لنص خطابه الذي اطلعت عليه رويترز.
وورد في نص كلمة أردوغان قوله إن تركيا لن تساوم على مبادئ السوق الحرة، وستواصل اتخاذ كل الخطوات اللازمة للحيلولة دون تضرر الشركات من الإجراءات التجارية المتخذة ضد الرسوم الأمريكية.
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