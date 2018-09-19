أردوغان: العلاقات الأمريكية التركية ستتعزز بالاستثمار والتجارة

أردوغان 99999

رويترز



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء في كلمة أمام رجال أعمال من الولايات المتحدة إن العلاقات بين واشنطن وأنقرة ستتعزز بالاستثمار والتجارة، وفقا لنص خطابه الذي اطلعت عليه رويترز.



وورد في نص كلمة أردوغان قوله إن تركيا لن تساوم على مبادئ السوق الحرة، وستواصل اتخاذ كل الخطوات اللازمة للحيلولة دون تضرر الشركات من الإجراءات التجارية المتخذة ضد الرسوم الأمريكية.