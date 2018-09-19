البورصات الأوروبية ترتفع بدعم شركات السيارات

رويترز









ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية، اليوم الأربعاء، بفضل مكاسب أسهم شركات التعدين والسيارات التي تتأثر بالتجارة، حيث يرى المستثمرون أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقترب من نهايتها.





وزاد المؤشران ستوكس 600 الأوروبي، وستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو بنسبة 0.3% لكل منهما، ليسجلا أعلى مستوياتهما في أسبوعين، مع تحسن المعنويات بفعل آمال بعودة واشنطن وبكين إلى مائدة المفاوضات بعد جولة الرسوم الأخيرة.





وفي أنحاء أوروبا ارتفع المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.4%، والمؤشر داكس الألماني 0.5%، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6%.





ورغم ذلك استمرت حالة الحذر في السوق، حيث لا يزال بعض المستثمرين قلقين من أن يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توسيع نطاق الرسوم لتشمل جميع الواردات الصينية.





وارتفع مؤشر قطاع المواد الأساسية الأوروبي 3.1%، وكان الرابح الأكبر بين القطاعات، بعدما ارتفعت أسعار النحاس بشكل حاد مع تجاهل المستثمرين مخاطر تصعيد النزاع التجاري الأمريكي الصيني. وكانت الجلسة هي أفضل يوم للقطاع في شهرين.





وصعد سهما شركتي التعدين أنتوفاجاستا وأنجلو أمريكان، وهما من الأسهم ذات الثقل، بنسبة 5.9 و5.1% على الترتيب.





وقدمت أسهم القطاع المالي أيضًا دعمًا للسوق، رغم هبوط سهم بنك دانسكه الدنمركي 3.4% في أعقاب استقالة رئيسه التنفيذي وصدور تحديث عن تحقيق مرتبط بغسل أموال دفع البنك لخفض توقعاته للعام بأكمله.



