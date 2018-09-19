حرب تكسير عظام بين موزعي السينما المصرية

أفلام غيّرت تاريخ السينما

· أحمد عبدالباسط: سوق الجمعة تعرض لسحب قاعات عرضه وليس عدلا ترتيب الأفلام



· محمد رجب: بيكيا تعرض لأزمة ولا عرف سببها حتى الآن



·سمير الجمل: الموزع يهتم بالفيلم الذي يشعر أنه سيجني منه مكسبا كبيرا



أحمد حمدي



طرحت بعض الأفلام السينمائية الجديدة منذ فترة قصيرة، واشتعلت الحرب بين موزعي هذه الأفلام لاول مرة في سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة في صناعة السينما المصرية، وأعلنت غرفة صناعة السينما المصرية بقيادة فاروق صبري كواليس بعض ما جرى بين موزعي هذه الأفلام مثل الديزل للنجم محمد رمضان وبيكيا للنجم محمد رجب، حيث قام المنتج السبكي بسحب دور العرض المخصصة لبيكيا وإضافتها لدور عرض الديزل؛ ما صعب مشاهدة الجمهور لفيلم بيكيا طيلة الأيام الماضية بدور العرض السينمائي.



ونفس الأمر تكرر مع المنتج أحمد عبدالباسط لفيلمه سوق الجمعة، حيث تعرض لنفس الأزمة بسحب قاعات عرضه لصالح أفلام سينمائية أخرى طرحت معه في موسم عيد الأضحى.



هذه الأزمات التي حدثت بين موزعي الأفلام السينمائية المصرية الجديدة كانت ادعى لفتح هذا الملف واختراق كواليس التوزيع السينمائي، والحرب التي تشتعل في الخفاء بين الموزعين والمنتجين.



يقول المنتج أحمد عبدالباسط للمال أن مشاكل التوزيع السينمائي الموجودة في بلادنا ليست موجودة في دول أخرى كثيرة مثل المغرب وذلك بسبب تدخل جهات الدولة لتنظيم الأمور بين صناع السينما والأفلام بها.



وعن ما حدث معه في فيلمه الجديد سوق الجمعة قال: وصلتني العديد من آراء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية تؤكد منهم عدم قدرتهم على مشاهدة فيلم سوق الجمعة في السينمات بسبب قيام الشركة العربية للتوزيع السينمائي بالاستحواذ على قاعات عرض الفيلم وإعطائها وتخصيصها لصالح أفلام الشركة العربية التي عرضت لها أفلام في الموسم الماضي الذي عرض منذ فترة قصيرة.



وأشار أيضا إلى أنه ليس من العدل والإنصاف أبدا أن يتم رفع قاعات عرض فيلمه سوق الجمعة لصالح أفلام أخرى طرحت معه في نفس التوقيت ويتم الإعلان أن أفلام معينة حققت 30 مليون جنيه مثلا والمراتب الأولى وأخرى لم تحقق.



أما النجم محمد رجب فكشف أيضا ما حدث معه في فيلمه السينمائي بيكيا فقال: تعرضت لأزمة في الفيلم منذ أول يوم لطرحه للجمهور بالسينمات فكانت تصلني فيديوهات للكثيرين يؤكدون لي أنهم لا يستطيعون مشاهدة الفيلم بسبب سحب قاعات عرضه لصالح فيلم الديزل للنجم محمد رمضان.



وتابع لا أعرف ما السبب فيما حدث لي رغم أني تعاونت مع المنتج أحمد السبكي أكثر من مرة السنين الماضية.



وأكد رجب أنه ينتظر عرض الفيلم الأيام القادمة في بعض دور العرض السينمائي لكن لن يحقق الإيرادات التي كان يتمناها لأن موسم عيد الأضحى الأهم انتهى، وهو الذي يجذب شريحة كبيرة من الجمهور.



ويرى الناقد سمير الجمل، أن الذي يتحكم في مسالة توزيع الأفلام هو من يمتلك دور العرض السينمائي والموزع يهتم بالفيلم الذي يرى أنه سيحقق من ورائه مكسبا ماديا كبيرا لأن الموزع يحصل على 50 في المئة من الإيراد و50 في المئة لدور العرض السينمائي.



وأشار إلى أن هذه الصراعات بين الموزعين السينمائيين مادية، لأن المال والإيرادات هي التي تقول كلمتها فالموزع أو المنتج الذي يشعر أن الفيلم لن يحقق من ورائه أموالا جيدة لن يهتم به ويقوم بسحب قاعات عرضه وإعطائها لفيلم آخر بغض النظر عن القيمة والعمل الفني والناحية الفنية.



وتابع أنه يقوم الموزع بعرض الفيلم الضعيف الذي يشعر أنه لن يكسب منه في الأوقات التي تعتبر ميتة بالنسبة للسوق، وذلك لتغطية نفقات الفيلم وإضاءة السينمات ليس أكثر، وذلك ما حدث مع أفلام "الحب في طابا" و"صعيدي في الجامعة الأمريكية" تم عرضه باستهتار في السينمات لكنه حقق إيرادات غير متوقعة وقتها.