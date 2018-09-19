كل ما قاله وزير المالية اليوم عن الضرائب والتعويم وصندوق النقد

مها أبوودن



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الأربعاء، إن الأوضاع بعد عام 2011، كانت أوضاها سيئة للغاية بسبب تراكم المشكلات الاقتصادية والمالية دون وجود إرادة لحلها .



وأشار خلال مؤتمر نظمته الغرفة الأمريكية اليوم أن كافة المؤشرات المالية والنقدية كانت متدنية للغاية ففى عام 2013 / 2014 كانت معدلات النمو نحو 2.3 % فقط تم رفعها خلال آخر 3 سنوات ونستهدف هذا العام تحقيق معدلات نمو تبلغ 5.5 % .



و قال الوزير إن الدولة خلال السبع سنوات الماضية لم تكن لديها الإيرادات التى تغطى مصروفاتها الجارية ومن ثم وصلت إلى الحدود القصوى للاستدانة ليبلغ حجم ما اقترضته الدولة خلال 7 سنوات نحو2.5 تريليون جنيه .



وأوضح أ ن الأوضاع فى عام 2013 / 2014 كانت قد وصلت إلى الذروة بحيث فقدت الحكومة القدرة على تمويل الاحتياجات الضرورية وقد واجهت بحكم منصبى 3 حوادث متتالية لصعوبات جسيمة فى التمويل كان أبرزها عندما عجزت الحكومة عن توفير 50 مليون دولار لشراء عقار فيروس سي عندما كنت اعمل نائبا لوزير الصحة وتكررت الأزمة ثلاث مرات فى عدد من السلع الهامة خلال السنوات الثلاث التالية بسبب نقص العملة .



وقال الوزير إن الحكومات التى سبقت عام 2011 تركت الأزمات سواء فى العملة او المشكلات الأخرى كالكهرباء وغيرها تتفاقم تجنبا منها لحدوث ارتفاعات فى التضخم أو الأسعار ثم نتج عن ذلك انفجار كافة تلك المشكلات بعد عام 2011 مع وجود مشكلات أخرى كزيادة الأجور وضغط نفقات الدعم والدين .



وأكد أ ن 60 % من موارد الدولة في 2013 / 2014 كانت عبارة عن منح خليجية وهو وضع غير مقبول



وأشار إلى أن حجم العجز فى هذا العام كان نحو ١٧.٦% من إجمالى الناتج المحلى باستبعاد المنح وقد نجحت الحكومة حاليا فى تخفيضه إلى نحو9.6 % وتستهدف تخفيضه بنهاية العام إلى نحو8.4 %



وقال " لم يكن من الممكن الاستمرار على هذا الوضع من السوء وتردى الأوضاع لذلك قررت الحكومة تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى مدعوم من جانب صندوق النقد الدولى وعدد اخر من المؤسسات المالية"



وأضاف " ثم جاء موعد اتخاذ اعنف قرار اصلاحى اقتصادى فى نوفمبر 2016 وهو قرار تحرير سعر الصرف"، مشيرا إلى أن الهدف من القرار كان توفير الدواء والسلع للمواطن اى انه صب فى صالح المواطن بالنهاية .



قال معيط : المواطن الان يتساءل المواطن لماذا جعلتم حياتنا أصعب والإجابة هى بسبب عدم قدرتنا على رؤية المواطن يعانى من نقص الأدوية والسلع الهامة او يعانى من انقطاع الكهرباء .



وأشار إلى أنه لابد من العمل على زيادة إيرادات الدولة والسعي بجهود حثيثة لسداد الديون وفوائدها حتى لا نضع الأجيال القادمة في مراحل صعبة للغاية لأننا دولة تنمو كل أربعة سنوات بنحو 10 مليون فرد



وقال: "لذا علينا بذل كل الجهد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة إلى جانب ضخ الاستثمارات لتوفير فرص عمل من خلال تحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية والتصالح مع المجتمع وتشجعيه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة"



وأوضح الوزير أن الدولة نجحت في الوصول بمعدلات العجز الكلي في 30/6/2018 لنسبة 9.8% ونستهدف الوصول إلى 8.4% خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الأعمال بإصدار فاتورة إلكترونية



وحول فض المنازعات الضريبية أكد الوزير أن هناك توجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك في إنهاء الـ 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن



وأشار إلى أن هناك قانون صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به بحلول 31 ديسمبر 2018 وهي مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، و70% من مقابل التأخير خلال الـ 45 يوم التالية للثلاثة أشهر السابقة، و التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال الـ 45 يوم التالية المهلة الثانيةرية عبد الفتاح السيسي (الخميس) لتبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإعادة هندسة الإجراءات وهيكلتها ورفع كفاءة العنصر البشري.









