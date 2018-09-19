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ثقافة وفنون
مؤلفو الأغاني يزاحمون كتاب سيناريو السينما المصرية
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 09:43 م
ختام مهرجان السينما
أخر الأخبار
ختام مهرجان السينما
• محمود قاسم: أيمن بهجت قمر قادر على تقديم صناع أفلامه بشكل جديد
• طارق الشناوي: أيمن بهجت قمر مؤلف موهوب وأفلامه على مقاسات أبطالها
• سمير الجمل: الشاعر الغنائي يملك حسا وخيالا يضيف به للسينما
أحمد حمدي
في السابق قدم بعض الشعراء وكتاب الأغنيات مثل أبو السعود الإبياري وبديع خيري العديد من الأفلام التي حققت شهرة كبيرة.
تمر الأيام ويكرر الشاعر الغنائي، أيمن بهجت قمر المنوال ذاته ويسلك الطريق ويكتب سيناريوهات بعض الأفلام السينمائية خلال السنتين الأخيرتين.
ومن أبرز الأفلام التي حققت نجاحا وإيرادات كبيرة لصناعها وابطالها مثل فيلم "إكس لارج" للنجم أحمد حلمي وحقق نجاحا كبيرا وفيلم "بحبك وأنا كمان" للنجم مصطفى قمر وفيلم "ابن القنصل" للنجم أحمد السقا، وفيلم "آخر ديك في مصر" للنجم محمد رمضان، وفيلم "من 30 سنة" للنجم أحمد السقا أيضا ومؤخرا فيلم "البدلة " للنجم تامر حسني.
واستطاعت هذه الافلام التي كتبها أيمن بهجت قمر السنوات الماضية إعادة الحياة والانتعاشة لسوق السينما وتحقيق أعلى الايرادات والاقبال الجماهيري عن أفلام أخرى طرحت بجانبها كتبها مؤلفين اخرين في السينما المصرية.
و مؤخرا، قرر الشاعر الغنائي أمير طعيمة ،صاحب التاريخ الغنائي الناجح مع العديد من نجوم الغناء أيضا، خوض تجربة كتابة الفيلم السينمائي الفترة الحالية مثل زميله أيمن بهجت قمر.
وخاض طعيمة التجربة بفيلم سينمائي جديد "الممر" الذي يقوم ببطولته النجم أحمد عز والنجمة هند صبري والنجم إياد نصار ويخرجه شريف عرفة ويتم تصويره حاليا.
** الموهبة
رأى الناقد محمود قاسم أن أيمن بهجت قمر موهوب بدرجة كبيرة في كتابة الاغنيات فهو ابن موهبة كبيرة أيضا الراحل "بهجت قمر" ولذلك كان سهلا عليه أن يقتحم مجال كتابة الافلام السينمائية والمسلسلات.
وأضاف أن أيمن بهجت قمر قدم أفلاما سينمائية أنعشت السينما المصرية السنوات الماضية وحققت نجاحا جماهيريا، لافتا إلى أن الأفلام التي كتبها نحس فيها أنها أغنية طويلة بجمل قصيرة مفهومة وبسيطة وسلسلة عن الأفلام التي يكتبها مؤلفون آخرون.
وأشار قاسم إلى أن فيلم "البدلة" للنجم تامر حسني الذي كتبه أيمن بهجت قمر مؤخرا راقي جدا في جمله وقصته وأظهر تامر حسني للجمهور بشكل وروح جديدة وكذلك النجم أكرم حسني؛ لأن أيمن قادر على تقديم صناع أفلامه بهذه السلاسة والبساطة والقرب من الجمهور.
أما الناقد طارق الشناوي فرأى ان أيمن بهجت قمر موهوب في الكتابة بشكل عام لذلك استطاع أن يثري السينما المصرية بأفلام جيدة السنوات الماضية.
وأضاف أن مؤلفي الأغاني حينما يكتبون أفلاما سينمائية لا يختلفون كثيرا عن مؤلفي السينما والدراما التليفزيونية لأنهم يكتبون وقتها سيناريو درامي وليس أغنية، ويجب أن تكون الجمل الحوارية مكتوبة للدراما الموجودة في الفيلم السينمائي، أي أنهم يلتزمون بمعايير معينة.
ونوه إلى أن عبد العزيز سلام في الماضي كان شاعرا وكتب معظم أفلام الراحل فريد الاطرش وكان موهوبا في الكتابة بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن أيمن بهجت قمر قدم أفلاما جيدة مع النجم أحمد حلمي مثل فيلم "إكس لارج"، وأفلام أقل جودة لكن فيلم البدلة كان مصنوعا على مقاس النجم تامر حسني، ولم يكن فيه أي نوع من المغامرة في الكتابة أو الإخراج أو القصة.
واستدرك "لكن أيمن بهجت قمر يملك حسا كبيرا يدرك به شفرة الجمهور وما الذي يريده في الوقت الحالي لذلك استطاع أن يحصد أعلى الإيرادات في الموسم السينمائي الماضي".
أما الناقد سمير الجمل فيقول إن الشاعر الغنائي حينما يكتب فيلما سينمائيا فذلك أفضل بكثير من أن يقدم ذلك مؤلفا مجهولا لا نعرفه وليس موهوبا، لافتا إلى أن أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة شعراء موهوبون بالفعل ولا يكتبون أغنيات عبارة عن كلمات مرصوصة فقط بل كلامهم موزون دائما.
وأوضح أن الأهم هو ما الذي سيقدمه الشاعر أو الكاتب سواء كان قصة درامية أو فيلما سينمائيا للجمهور، مشيرا إلى أن الشاعر يضيف بخياله وحسه للسينما وذلك ما استطاع تقديمه أيمن السنوات الماضية في السينما وما سيقدمه أمير أيضا.
ولفت أيضا إلى أن معظم المؤلفين أصبحوا يتناقلون من الأفلام الأجنبية أغلب القصص لكن حينما يوجد شاعرا غنائيا مثل أمير أو أيمن يكتبان سينما فذلك أفضل بكثير من الآخرين.
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