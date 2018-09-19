غبور أوتو تبيع أول سيارتين من هيونداي أيونيك خلال يوليو

هيونداي أيونيك

أحمد شوقي



باعت شركة غبور أوتو أول سيارتين من طراز هيونداي أيونيك خلال يوليو الماضي؛ بعد طرح السيارة الهايبرد في السوق المحلية لأول مرة.



وتنتمي هيونداي أيونيك لفئة السيارات الهايبرد متوسطة الحجم، وهي مزودة بمحرك سعته 1600 سي سي. وبلغت أسعار بيعها 580 الف جنيه ويأتي طرح السيارة في إطار الخطط التوسعية للشركات التي تستهدف تسويق طرازات تنتمي لفئة السيارات الهجين المزودة بمحركين يعمل أحدهما بالبنزين والآخر بالطاقة الكهربائية، وذلك في إطار الدعوات المستمرة للتوجه نحو السيارات الكهربائية التي تواجه العديد من التحديات ابرزها غياب البنية التحتية وارتفاع الأسعار خاصة اسعار البطاريات التي تمثل نحو 60% من قيمة السيارة.



وتتميز السيارات الهايبرد عن الكهربائية بأسعار أكثر تنافسية وبعدم الحاجة لبنية تحتية واسعة؛ وذلك في ظل اعتمادها على الشحن التلقائي أثناء الحركة. ومع ذلك إذا ما قورنت هذه السيارات بالطرازات الملاكي العادية فإن أسعارها تعتبر الأعلى؛ الأمر الذي يعتبر تحديًا في سوق تعتبر فيه الأسعار العامل الحاسم بالنسبة لكثير من المستهلكين.