EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
غبور أوتو تبيع أول سيارتين من هيونداي أيونيك خلال يوليو
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 09:35 م
هيونداي أيونيك
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
غبور تطرح خصومات 60% على صيانة سيارات هيونداي خارج الضمان
1.5 مليار جنيه إيرادات غبور أوتو من هيونداي توسان بالنصف الأول
مقارنة بين ميتسوبيشي إكليبس وهيونداي كريتا
غبور أوتو تجني 844 مليون جنيه من هيونداي فيرنا بالنصف الأول
هيونداي أيونيك
أحمد شوقي
باعت شركة غبور أوتو أول سيارتين من طراز هيونداي أيونيك خلال يوليو الماضي؛ بعد طرح السيارة الهايبرد في السوق المحلية لأول مرة.
وتنتمي هيونداي أيونيك لفئة السيارات الهايبرد متوسطة الحجم، وهي مزودة بمحرك سعته 1600 سي سي. وبلغت أسعار بيعها 580 الف جنيه ويأتي طرح السيارة في إطار الخطط التوسعية للشركات التي تستهدف تسويق طرازات تنتمي لفئة السيارات الهجين المزودة بمحركين يعمل أحدهما بالبنزين والآخر بالطاقة الكهربائية، وذلك في إطار الدعوات المستمرة للتوجه نحو السيارات الكهربائية التي تواجه العديد من التحديات ابرزها غياب البنية التحتية وارتفاع الأسعار خاصة اسعار البطاريات التي تمثل نحو 60% من قيمة السيارة.
وتتميز السيارات الهايبرد عن الكهربائية بأسعار أكثر تنافسية وبعدم الحاجة لبنية تحتية واسعة؛ وذلك في ظل اعتمادها على الشحن التلقائي أثناء الحركة. ومع ذلك إذا ما قورنت هذه السيارات بالطرازات الملاكي العادية فإن أسعارها تعتبر الأعلى؛ الأمر الذي يعتبر تحديًا في سوق تعتبر فيه الأسعار العامل الحاسم بالنسبة لكثير من المستهلكين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا