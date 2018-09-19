الطيران تقطع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب 3.. غدا

دعاء محمود

أعلنت وزارة الطيران المدني القيام بفصل التيار الكهربائي، غدًا الخميس 20 سبتمبر، عن منطقة سيور الحقائب بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الجوي؛ نظرًا لإجراء أعمال الصيانة بالمبنى، موضحة أنه سيتم الفصل من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة والنصف صباحًا.