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نقل وملاحة
الطيران تقطع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب 3.. غدا
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 09:26 م
وزارة الطيران
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أعلنت وزارة الطيران المدني القيام بفصل التيار الكهربائي، غدًا الخميس 20 سبتمبر، عن منطقة سيور الحقائب بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الجوي؛ نظرًا لإجراء أعمال الصيانة بالمبنى، موضحة أنه سيتم الفصل من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة والنصف صباحًا.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، منذ قليل، أن هذا الإجراء لن يؤثر على انتظام حركة التشغيل.
وزارة الطيران المدني
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