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10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
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40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
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50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

الطيران تقطع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب 3.. غدا

وزارة الطيران
وزارة الطيران
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دعاء محمود


أعلنت وزارة الطيران المدني القيام بفصل التيار الكهربائي، غدًا الخميس 20 سبتمبر، عن منطقة سيور الحقائب بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الجوي؛ نظرًا لإجراء أعمال الصيانة بالمبنى، موضحة أنه سيتم الفصل من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة والنصف صباحًا. 

وأكدت الوزارة، في بيان لها، منذ قليل، أن هذا الإجراء لن يؤثر على انتظام حركة التشغيل.

وزارة الطيران المدني
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