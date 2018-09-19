11.5 مليون سيارة مبيعات السوق الأمريكى فى 8 أشهر

تسلا Model 3 وفورد ايكوسبورت يظهران للمرة الأولى فائمة أكثر 100 طراز مبيعا





شريف عيسى

حققت مبيعات السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية نتائج ايجابية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى بوصولها لحاجز 11,5 مليون سيارة، بنمو بلغ 1.3% عن العام الماضى.

وأرجع تقرير F2M نمو مبيعات السوق إلى الدفعة القوية التى يشهدها الاقتصاد، والتى انعكست بالإيجاب على معدلات الإقبال على السيارات الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات أمريكا من السيارات الجديدة ارتفع 2% خلال الربع الأول، بإجمالى 4,12 مليون سيارة، وواصلت أداء السوق انتعاشه خلال الربع الثانى بمعدل 2.4%، بعد أن تمكن من تسليم 4,23 مليون وحدة.

وتابع التقرير : مبيعات أمريكا منيت بتدهور فى بداية تعاملات الربع الثالث خلال يوليو بعد أن تراجعت معدلات الإقبال على شراء سيارات جديدة خلال يوليو بنسبة 2.9%، لتسجل 1,37 مليون سيارة، إلا أنها تمكن السوق من استعادة راوجه، وإن كان بمعدلات متواضعة بلغت 0.9%، بإجمالى 1,5 مليون وحدة.

ورصد تقرير F2M ظهور كلا من تسلا Model 3، وفورد ايكوسبورت للمرة الأولى فى قائمة أعلى 100 طراز مبيعا بأمريكا كلا من ، إذ تمكنت تسلا Model 3 من اقتناص المرتبة 61 فى القائمة بإجمالي 56,4 ألف سيارة، فيما بلغت مبيعات فورد ايكوسبورت 33,7 ألف وحدة، لتستحوذ على المرتبة 88 فى القائمة.

وقادت فورد F-Series مبيعات طرازات وموديلات السوق الأمريكى خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، بإجمالى 603,9 ألف وحدة، بنمو 4.8%، لتعزيز الفجوة بينها بين باقى المنافسين لها.

وتعد مع F-Series الطراز الرابع فى تاريخ صناعة السيارات الذي يتمكن من تسليم وبيع مليون وحدة خلال عام واحد فقط، وذلك فى 2017.

وجاءت شيفروليه سلفرادو فى المرتبة الثانية فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعا بالسوق الأمريكى خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، بإجمالى 381,3 ألف سيارة، بنمو 4.9% عن العام الماضى

واستطاعت رام بيك آب من احتلال المرتبة الثالثة فى القائمة بإجمالى 323,7 ألف مركبة، بتراجع عن العام الماضى بلغ 1.2%، وحلت تويوتا RAV4 بالمركز الرابع بإجمالي 281,7 ألف سيارة، بارتفاع بلغ 4.4% عن العام السابق.

وتمكنت نيسان روجيو من حصد المركز الخامس بإجمالى 275,1 ألف سيارة تم بيعها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس، بنمو 6.7%، وفى المركز السادس جاءت هوندا CR-V بإجمالى 247 ألف سيارة، بتراجع 1.2%.

وهيمنت تويوتا كامرى على المركز السابع بمبيعات بلغت 235,2 ألف سيارة، بتراجع 5.1% عن العام الماضي، وحظيت هوندا سيفيك على مركز متقدم بالقائمة بتواجدها فى المرتبة الثامنة بعد ان تمكنت تسليم 230,2 ألف وحدة، بتراجع 7.5%.

وشهد المركز التاسع تواجد الطراز اليابانى تويوتا كورولا بإجمالى عدد وحدات مباعة بلغ 214,4 ألف وحدة، بتراجع 7.8%.

وساهم نمو مبيعات شيفروليه ايكونس فى اقتناصها المركز العاشر فى صدارة الطرازات الأعلى مبيعا بسوق السيارات الأمريكى، بعد أن نمى أداءها 13%، ليسجل 209,2 ألف سيارة مباعة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس.



