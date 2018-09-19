مبيعات فيات تيبو تتضاعف مرتين خلال 7 أشهر

المال- خاص





تضاعفت مبيعات فيات تيبو بما يقرب من مرتين خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2017.





وسجلت مبيعات فيات تيبو 1573 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من 2018، مقارنة بـ584 وحدة خلال نفس الفترة من 2017، بزيادة 1025 سيارة، ونسبة نمو 187%. ووصلت المبيعات الإجمالية للسيارة خلال العام الماضي إلى 1038 وحدة.





وشهد أداء السيارة استقرارًا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي؛ حيث باعت 235 وحدة خلال يناير، و188 وحدة في فبراير، و224 وحدة في مارس، و221 وحدة في أبريل، و235 سيارة بمايو، و240 وحدة في يونيو، و230 وحدة في يوليو.





وبهذه الأرقام استحوذت فيات تيبو على 2.2% من المبيعات الإجمالية لسوق الملاكي بالسوق المحلية، والبالغة 69.9 ألف سيارة.



