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أسواق عربية
البورصة المصرية تقود خسائر 5 بورصات عربية.. والرياض تنجو
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 09:07 م
هبوط فى البورصة المصرية
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هبوط فى البورصة المصرية
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بقيادة القاهرة لتسجل أدنى مستوى إغلاق لها منذ بداية العام وسط شح في السيولة وارتفع مؤشرا بورصتى الرياض وأبوظبى فقط.
وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بالقاهرة هوى بحوالى 3.8% لينزل إلى 14099 نقطة ليسجل أكبر انخفاض له منذ منتصف عام 2016 بعد أن هبط 3.6% فى بداية الأسبوع مع إعلان محكمة عن احتجاز نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهم تتعلق بالتلاعب في البورصة.
ورأى مديرو صناديق إن الهبوط في مصر يرجع لأسباب من بينها على الأقل الاضطراب في الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بالرغم من أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ارتفع يوم الأربعاء، كما لم يتعرض الجنيه المصري حتى الآن لضغوط كبيرة بسبب تكلفة التأمين على الديون والعقود الآجلة للعملة.
وأعلن فراجيش بهانداري، مدير المحافظ لدى المال بدبي، "تشير تحليلاتنا للأسهم إلى أن موجة البيع في البورصة المصرية يحركها المستثمرون المحليون من الأفراد والمؤسسات، بفعل مخاوف تتعلق بالعملة وتكهنات حول مزيد من الخفض في قيمة الجنيه.
ورأت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية إن الهبوط الحاد يرجع إلى "الشح الشديد في السيولة بالسوق وتخوف المستثمرين من أزمة الأسواق الناشئة".
وقالت رانيا يعقوب "الأنظار تتجه إلى اجتماع البنك المركزي المصري المقبل بشأن أسعار الفائدة ليرى الجميع كيف سيتصرف المركزي في ظل محدودية الخيارات أمامه".
وأكدت ألين سانديب رئيس البحوث لدى نعيم للوساطة إنه لا أحد يفهم فهما كاملا الأسباب وراء خسائر السوق، لكنها تتضمن على الأرجح تداعيات احتجاز نجلي مبارك، واستنزاف السيولة بسبب اثنين من الطروحات العامة الأولية يجري تنفيذهما، وطلبات تغطية الهامش.
ومن الأسهم التى هوت أسعارها اليوم سهم شركة القلعة القابضة بحوالى 8.9%، وكانت القلعة قالت إن عمرو القاضي مدير علاقات المستثمرين بالشركة من بين المحتجزين على ذمة قضية التلاعب في البورصة.
لكن سهم المجموعة المالية هيرميس، التي قالت إن نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ياسر الملواني احتُجز أيضا على ذمة القضية، أغلق مرتفعا بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.3%.
وهبط مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3% ليسجل 5322 نقطة ومؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.1% لينزل إلى حوالى 2714 نقطة في معاملات محدودة، مع تجاوز نسبة الخاسرين للرابحين بواقع 20 إلى 11.
وانخفض مؤشرا بورصتى الدوحة ومسقط بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.2% لكل منهما ليستقرا عند 9805 نقطة و4485 نقطة على الترتيب ولكن سعر سهم شركة قطر للتأمين قفز 5.9% في أنشط تداولاته خلال 3 أشهر.
وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1.1% ليتجاوز 7730 نقطة وأسهم ارتفاع أسعار النفط إلى حوالى 80 دولار للبرميل وربط العملات الخليجية بالدولار في حماية المنطقة نسبيا من بعض اضطرابات الأسواق الناشئة وليس كلها.
وزاد سعر سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) 2.2% وسعر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 2% وصعد سعر سهم شركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) 1.7%.
وكسب مؤشر سوق مال أبوظبى العام نسبة أقل بلغت حوالى 0.2% ليستقر عند حوالى 4884 نقطة.
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