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سيــارات
جراف| سبورتاج تقود مبيعات كيا للنمو بنسبة 22% خلال 7 أشهر
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 09:09 م
كيا سبورتاج
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كيا سبورتاج
أحمد عوض
قفزت مبيعات كيا بنسبة 22% مسجلة 3944 سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى، مقابل 3233 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وشهدت مبيعات كيا سبورتاج نموًا بنسبة 136% مسجلة 1745 وحدة مقابل 738 مركبة، كما ارتفعت مبيعات "سيراتو" بنسبة 4.5% لتصل الى 1913 سيارة مقارنة بـ1830 مركبة خلال نفس الفترة من 2017.
وسجلت مبيعات كيا سيد نحو 132 سيارة، وكارنز 70 وحدة"، وسول نحو 57 سيارة، وبيكانتو 19 وحدة، وكرنفال 7 سيارات.
وقال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن مبيعات العلامة الكورية شهدت نموًا خلال الفترة الماضية؛ بفضل الطلب المتزايد على طراز سبورتاج، متوقعا أن تشهد المبيعات الإجمالية لكيا ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 30 و40% وذلك بعد طرح الشكل الجديد من جراند سيراتو.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات في خريطة سوق السيارات بالتزامن مع دخول لاعبين جديد وطرحهم طرازات جديدة بمختلف الفئات، مشيرا إلى أن العامل السعري سيلعب دورًا رئيسيًا في المنافسة بين مختلف العلامات التجارية.
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