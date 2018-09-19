مطالب بفتح باب استيراد السيارات المستعملة لضبط الأسعار

ميناء سيارات

المال خاص



اعتبر بعض العاملين بسوق السيارات أن فتح الباب لاستيراد السيارات المستعملة يسهم في ضبط اسعار السيارات؛ بافتراض أن العملاء سيفضلون السيارات المستعملة ذات الأسعار المنخفضة بما يضغط على الوكلاء لخفض أسعار الطرازات الجديدة.



واشترطوا ضرورة أن تتم هذه الخطوة في ضوء محددات معينة أبرزها "ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج، وأن يتم الاستيراد من خلال شركات كبيرة تتعهد بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وتقديم تقارير فنية بحالة السيارة وغيرها من الضوابط".



واعترض البعض على فكرة استيراد السيارات المستعملة؛ بحجة أنها قد تحوي الكثير من العيوب التي يصعب على المستهلك اكتشافها؛ فضلًا عن أن السيارات القديمة كثيرة الأعطال على الطرق في مصر.



** بوابة خفض الأسعار



واقترح عبد السلام عبد الجواد نائب رئيس رابطة تجار السيارات فتح الباب لاستيراد السيارات المستعملة التي مضى على إنتاجها 3 سنوات من أجل الضغط على الوكلاء والمستوردين لخفض الأسعار كما يحدث بدول أخرى.



وأشار إلى أن مرور عام واحد على استعمال السيارة يؤدي لخفض أسعارها بنحو 20%؛ ومن ثم فإن السماح باستيراد السيارات المستعملة سيجعل الوكلاء يسارعون إلى خفض هوامش الأرباح التي يحصلون عليها للمنافسة في السوق كما سيتوقف المستوردون عن استيراد النسخة الخليجية من الطرازات المختلفة.



واعتبر أن استمرار منع الباب لاستيراد المستعملة يخدم مصالح الوكلاء؛ موضحًا أن استعمال السيارات في ألمانيا على سبيل المثال لمدة عامين يوازي "كسر الزيرو" في مصر ومن ثم فهناك حاجة لاستيرادها لضبط السوق أسوة بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة.



وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للسوق تتحمل طرح السيارات المستعملة؛ مشيرًا إلى أنه خلال الثمانينيات كان المستوردون يطرحون سيارات العلامة الفرنسية بيجو المستعملة بحالة جيدة؛ مما أدى إلى انتشارها بصورة كبيرة في الشارع المصري؛ موضحا أن من أهم الضوابط التي يمكن وضعها لضمان استيراد سيارات بحالة جيدة تقديم تقارير بالحالة الفنية للسيارة والمسافة التي قطعتها.



واعتبر اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات أن السماح باستيراد المستعمل له مخاطره وان كان يفي بمتطلبات فئة لا تستطيع شراء سيارة جديدة ومن ثم لا بد من وضع ضوابط معينة للاستيراد أهمها: التقييم الفني للسيارات بحيث لا تحتوي على عيوب أساسية في المحرك أو الشاسيه والتي تهوي بقيمة السيارة بشكل كبير والتي قد تكلف المالك أموالًا طائلة للإصلاح.



وأضاف: لا بد أن يتم الاستيراد عن طريق وكلاء معتمدين أو شركات كبيرة تقدم خدمات الضمان للسيارة بما يتناسب مع مدة الاستعمال في الخارج؛ ولا بد من النص في الضمان على الخدمات التي يشملها والتي لا يشتمل عليها، فضلًا عن تقديم عقود تأمين للسيارات المستعملة مثل العقود التأمينية على السيارات الجديدة.



وأوضح أنه لا يشترط قصر الاستيراد الوكلاء وإنما يسمح أيضًا للموزعين والتجار ذوي الثقة في السوق؛ مؤكدًا على ضرورة ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات بخلاف سنة الصنع بحد أقصى.



** استيراد المشاكل



في المقابل؛ اعتبر الدكتور صلاح الكموني رئيس مجلس إدارة شركة الكموني للسيارات أن استيراد السيارات المستعملة قد يسبب الكثير من المشكلات خاصة إذا كانت حالتها الفنية غير جيدة؛ مثل أعطال الطرق التي قد تفاقم من أزمة الازدحام في مصر.



وأوضح أن هذا المقترح يأتي خلافًا لما يعمل به خارج مصر حيث تحظر بعض الدول سير المركبات بعد مرور فترة زمنية معينة على تصنيعها بما يضمن مستويات أمان عالية كما أنه ينعش المبيعات حيث يحتاج المالكون للتجديد الدوري لسياراتهم.



وأشار إلى أن هذا الاتجاه العالمي يتنافى مع ما يحدث فعلًا في مصر حيث تتواجد بالشوارع المصرية سيارات تعمل منذ عدة عقود؛ بحالتها الفنية المتدنية بما يتسبب في كثر أعطال الطرق والحوادث.



وأوضح أن فكرة السماح باستيراد السيارات المستعملة قد تكون ملائمة لدولة تمتلك شبكة طرق قوية، ومنظومة مؤهلة للتعامل مع أعطال الطرق فيما يعرف في الخارج بمنظومة الطرق السريعة التي تقيمها شركات القطاع الخاص العالمية بنظام التشغيل والانتفاع مقابل مدة زمنية معينة تنتهي بتملك الدولة لهذه الطرق.



وأضاف أن منظومة الطرق في مصر غير مؤهلة لذلك حتى الآن رغم الطرق الجديدة التي يجري إقامتها؛ مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب الأجنبية في إقامة وإدارة وتشغيل الطرق.