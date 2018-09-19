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استثمار
أبرز فعاليات الغرفة الأمريكية بمناسبة الزيارة المرتقبة من 50 مؤسسة لمصر
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 08:54 م
الغرفة الأمريكية بالقاهرة
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سمر السيد:
تنظم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة عدد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة وأبرزها البعثة التجارية الأمريكية، التي ستزور القاهرة في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى كمجلس الأعمال الأمريكي us business council وستشمل البعثة أكثر من 50 مؤسسة كوسيلة للتأكيد على الالتزام المستمر والدعم من مجتمع الأعمال الأمريكي لمصر، وفق مصدر مسئول بالغرفة.
ومن المقرر بهذه المناسبة استضافة عدد من الفعاليات بالتعاون مع شركاء الغرفة ففي يوم الأربعاء 24 أكتوبر سيتم تنظيم جلسة panel تمويل مشروع بقيادة عدد من المؤسسات كمؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وجهات أخرى، وسيعقب ذلك جلسة وزارية.
وفي 25 أكتوبر المقبل سيتم تنظيم جلسة عن الطاقة الجديدة والمتجددة والغاز علاوة على مؤتمر في نفس اليوم بحضور وزير الخارجية سامح شكري.
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