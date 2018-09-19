برلمانية توضح حقيقة خضوع الاستثماري العقاري لضريبة التصرفات

العقارات

ياسمين فواز



كشفت النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حقيقة ما تردد في الساعات الأخيرة بشأن تغير مفاجئ بقانون التصرفات العقارية.



وقالت في تصريحات لـ"المال"، إن ما صدر عن مصلحة الضرائب أمس الثلاثاء بشأن محاسبة الاستثمار العقاري مجرد كتاب دورى يحمل رقم 38 لسنة 2018 ملحق للكتاب الدورى رقم 8 لعام 2018 للرد علي تساؤلات بعض المأموريات حول أسس المحاسبية الخاصة بتحديد الأرباح الناتجة من مزاولة نشاط التشييد وشراء العقارات بقصد بيعها على وجه الاحتراف ولتحديد الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم وبيع الأراضي للتصرف فيها



ونفت أن يكون ذلك تعليمات مفاجئة لخضوع الاستثمار العقاري لضريبة التصرف العقارية والمقدرة بـ 2.5 ٪.



وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريحاتها لـ"المال" أن البندين 7 و 8 من المادة 19 من القانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥يقضي بان تسري الضريبة علي الأرباح التي يحققها من يزاولون شراءوتشييد العقارات علي وجه الاحتراف وهو ما يعني أن الكتاب الدورى للمصلحة حدد محاسبة الاستثمار العقاري من خلال احتساب الضريبة علي ارباح النشاط الخاص به وليس خضوعه لضريبة التصرفات العقارية كما فسر البعض ،مشددة علي وجود فارق بين الاحتراف الذي نصت عليه المادة السابقه والتصرف في العقار بغرض البيع .



وأشارت أليكسان إلى أن كتيب المصلحه الصادر أمس اوضح ان أحكام المادة ٤٢ من القانون تنص علي فرض ضريبة بسعر ٢.٥٪ علي إجمالي قيمه التصرف في العقارات المبنيه او الاراضي للبناء عليها في حال التصرف فيها،قائلة :"ضريبة التصرفات العقارية تنطبق في حال التصرف الوحيد للبيع وتسدد مرة واحدة وهو ما لا ينطبق علي الاستثمار العقاري الذي يعمل بنظام الاحتراف ".



وتضمن كتيب المصلحة الصادر أمس بأن تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصبَّ التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو لغيره، سواء كانت عقود التصرفات مُشهرة أو غير مشهرة.



كما اعتبر تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد عن 50 عاما تصرفا يستحق الضريبة.





وتناول الكتيب الدوري نشاط تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها فيتم تحديد صافى الأرباح الناتجة عن عملياتها على أساس الفرق بين ثمن بيع الأراضى وثمن تكلفتها على النحو التالى:



ويحدد ثمن البيع على أساس الثمن الحقيقى المباع به فى تاريخ البيع، ويعتبر الثمن الوارد فى عقد البيع سواء كان مسجلا أو غير مسجل حقيقيًّا ما لم تثبت مصلحة الضرائب أن هذا الثمن لا يمثل الثمن الحقيقى للأرض.



ويحدد ثمن تكلفة الأرض المباعة وفقًا لما يأتى:



1- فى حالة إذا آلت ملكية الأرض للممول عن طريق الشراء، وتم التصرف فيها فى نفس سنة الشراء، يحدد ثمن تكلفتها وفقًا للسعر الوارد بعقد الشراء، وفى حالة وجود مدة بينية تجاوز أكثر من فترة ضريبية بين تاريخ الشراء وتاريخ التصرف يُرَاعى عند تحديد تكلفة الشراء سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى خلال هذه الفترات.



2- فى حالة إذا آلت ملكية الأرض للممول عن طريق الميراث أو الوصية، تحدد قيمتها بالقيمة المقدرة فى تاريخ الميراث أو الوصية.



3- فى حالة إذا آلت ملكية الأرض للممول عن طريق الهبة، فتحدد قيمتها على أساس القيمة الواردة فى عقد الهبة أو القيمة الحقيقية بحسب الأحوال.



4- أما بالنسبة للأراضى التى آلت ملكيتها للممول بأى سبب آخر فيكون تحديد قيمتها، وفقًا لقيمة المِثْل وقت كسب الملكية.



كما تعتبر من تكلفة الأرض المباعة تكلفة مساحة الشوارع، وتكاليف رصفها، وإقامة المرافق كالمياه، والصرف الصحى، والغاز، والكهرباء.

