وساطة برلمانية لحل أزمة الوفد مع نائبيه

حزب الوفد

ياسمين فواز



قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ان النائب محمد فؤاد قيمة وقامة كبيرة، وعدم وجوده بحزب الوفد يعد خسارة كبيرة للحزب.



ودعي النائب ياسر عمر بأسم نواب أسيوط، ونواب مستقبل وطن بأسيوط، الطرفين لإيجاد حل مرضي لجميع الأطراف يحافظ علي النائب محمد فؤاد ويعود بعلاقته بحزب الوفد الي سابق عهدها، حيث أنه من غير المقبول أن يتنازل حزب الوفد عن اثنين من أكثر النواب ذات الوزن داخل البرلمان.



وأكد "عمر" أن النائب أحمد السجيني من النواب التي يشهد لها الجميع داخل المجلس وخارجه بنشاطه وقيمته الكبيرة، ولا يجوز أن يفرط أقدم وأعرق الأحزاب المصرية في قاماته.



وأشار "عمر" الي أنه بحكم خبرته البرلمانية السابقة يعي جيدا معني النائب ذات الوزن بالبرلمان، وهو ما ينطبق علي النائب محمد فؤاد والنائب أحمد السجيني وهو ما أتضح جليا خلال 3 سنوات الماضية.



وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه لا بديل عن حل الأزمة بطريقة ترضي جميع الأطراف

