أسعار الخضراوات والفاكهة.. اليوم

الصاوي أحمد









شهدت بعض أسعار الفاكهة والخضراوات ارتفاعها فى الأسواق، اليوم الأربعاء، مقارنة بأمس؛ بسبب انخفاض المعروض منها، طبقًا لتجار، وسجل الباذنجان البلدي ارتفاعًا بقيمة جنيه ليصل لـ5 بدلًا من 4 جنيهات.





واستقرت الطماطم عند 8 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والباذنجان "العروس" 6، البطاطس عند 7 جنيهات، والفلفل الرومى والبلدي 8 جنيهات.





واستقرّ البصل عند 5 جنيهات، والجزر 8، والفلفل الألوان 24، والبامية 15، والملوخية جنيهين للربطة، وثبت سعر الليمون عند 8 جنيهات، والثوم الأبيض 8، وربطة الخضرة نصف جنيه.





وتراوح سعر التين بين 12 و15 جنيهًا، والتفاح البلدى 25 جنيهًا، والعنب البناتي 12 جنيهًا.





بينما سجلت المانجو "الزبدية" من 20 إلى 25 جنيهًا، و"العويسي" من 30 إلى 35 جنيهًا، والكمثرى من 10 إلى 12 جنيهًا طبقًا للمصادر نفسها.



