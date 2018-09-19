EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الخضراوات والفاكهة.. اليوم
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 08:37 م
الخضراوات والفواكه
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
ارتفاع أسعار الفاكهة واستقرار الخضراوات
أسعار الخضراوات ترتفع.. والطماطم تصل إلى 7 جنيهات
أسعار الخضراوات تلحق بالفاكهة وارتفاع الخيار والبطاطس
ارتفاع الكوسة 3 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة الجمعة
ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفواكه
الصاوي أحمد
شهدت بعض أسعار الفاكهة والخضراوات ارتفاعها فى الأسواق، اليوم الأربعاء، مقارنة بأمس؛ بسبب انخفاض المعروض منها، طبقًا لتجار، وسجل الباذنجان البلدي ارتفاعًا بقيمة جنيه ليصل لـ5 بدلًا من 4 جنيهات.
واستقرت الطماطم عند 8 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والباذنجان "العروس" 6، البطاطس عند 7 جنيهات، والفلفل الرومى والبلدي 8 جنيهات.
واستقرّ البصل عند 5 جنيهات، والجزر 8، والفلفل الألوان 24، والبامية 15، والملوخية جنيهين للربطة، وثبت سعر الليمون عند 8 جنيهات، والثوم الأبيض 8، وربطة الخضرة نصف جنيه.
وتراوح سعر التين بين 12 و15 جنيهًا، والتفاح البلدى 25 جنيهًا، والعنب البناتي 12 جنيهًا.
بينما سجلت المانجو "الزبدية" من 20 إلى 25 جنيهًا، و"العويسي" من 30 إلى 35 جنيهًا، والكمثرى من 10 إلى 12 جنيهًا طبقًا للمصادر نفسها.
وأوضح التجار أن سعر المانجو الفص 50 جنيهًا، والبلح الرملى الأصفر 5، والأحمر 7.5 جنيه، والرمان 7.5 جنيه، والبلح البارحى 25 جنيهًا فى المتوسط، والتفاح 25 جنيهًا، والخوخ 25 جنيهًا، والبرقوق 25، والتين 12 جنيهًا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا