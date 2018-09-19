دايموند موتورز تطرح أتراج في أوتوماك فورميلا

أحمد عوض







تعتزم شركة دايموند موتورز، وكلاء سيارات ميتسوبيشي، طرح طراز أتراج في المعرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك فورميلا"، المقرر عقده فى الفترة من 26 حتى 30 سبتمبر الحالى.





وأوضح أحد موزعي ميتسوبيشي أن الشركة قررت الدفع بـ"أتراج" فى معرض أوتوماك فورميلا المقبل؛ بهدف الحفاظ على مبيعات "دايموند موتورز" ضمن شريحة السيارات السيدان، بعد التوقف عن توريد "لانسر ex" للسوق المحلية.





وأشار إلى أن الشركة تعتزم فتح الحجز على طراز أتراج خلال معرض أوتوماك فورميلا، على أن يتم بدء التسليم للعملاء مطلع العام المقبل.





كانت دايموند موتورز قد تمكنت من بيع 2576 سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".





وتأتى "اتراج" لفئة السيارات السيدان، وتنافس السيارة كلا من هوندا سيتى، وكيا ريو سيدان، وهيونداي أكسنت:.