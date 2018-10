معرض البناء الدولي ينطلق بالقاهرة بمشاركة 15 دولة

أسعار العقارات

سحر نصر



دخلت النسخة الافتتاحية لمعرض البناء الدولي "The Big 5 Construct Egypt" في يومها الثاني في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



ويستمر المعرض حتى الجمعة 21 سبتمبر الجاري، بتنظيم شركة دي إم جي إيـﭬينتس، ومشاركة أكثر من 200 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم، من 15 دولة كألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والهند والصين وفرنسا واليونان وغيرها.



** فرص هائلة



وتعليقا على فعاليات المعرض، قال جوسين هايمانس، مدير حافظة الفعاليات بشركة دي إم جي إيـﭬينتس، إن مصر تقدم فرصً هائلة ونحن سعداء جدًا بالانطلاقة الناجحة لمعرض البناء الدولي " The Big 5 Construct Egypt""



وأعرب عن تطلعه لدعم نمو قطاع البناء المصري وتقديم منتجات مبتكرة، وتيسير عقد الشراكات، وتقديم الفرص التثقيفية المجانية لكافة العاملين بالقطاع.



وأضاف باﭬلوس بيترو، من مجموعة Nikolidakis اليونانية، أنهم يشاركون بشكل منتظم في المعارض التي تقام على المستوى الإقليمي والدولي، ويشاركون دائمًا في حافظة معارض Big 5 التي تنعقد في العديد من الدول، وتفاجأوا بمدى الإمكانات والفرص المتاحة في السوق المصري، وإن التنظيم الهائل للمعرض ومستوى المشاركة به تجعل منه منصة مثالية لإقامة أعمال جديدة مع الشركات المحلية .



يجذب المعرض، آلاف الخبراء والمهنيين في قطاع البناء من مختلف أنحاء العالم، حيث تقدم الشركات العارضة، القادمة من 24 دولة، أحدث وسائل التكنولوجيا لسوق البناء المصري الذي يقدر حجمه بحوالي 335 مليار دولار،وبالإضافة إلى ذلك، تتطلع هذه الشركات للاستثمار في مصر، مما يقدم فرصًا هائلة لتطوير الأعمال ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر.



** مشاركة هندية متميزة



وافتتح راهول كولشيرهث ،سفير الهند في مصر الجناح المخصص لدولة الهند، في معرض" The Big 5 Construct Egypt"



وأكد خلال جولته لزيارة الشركات الهندية العارضة أن هذه المرة الأولى التي تحظى فيها الهند بجناح خاص في معرض بناء ينعقد في مصر، ورأي أن هذه علامة مبشرة.



وأضاف أن بلغ حجم إستثمارات التجارة بين مصر والهند في العام الماضي 3.68 مليار دولار، وسيساعد المعرض التعرف على السوق المصري في إتاحة الفرصة للشركات الهندية لتقديم نفسها في أكبر سوق بناء في أفريقيا.



** تواجد صيني متميز



وقال مينج جاو ،مدير الشئون الخارجية بشركة YanghzouWeiguang Metal الصينية أنهم أبرموا العديد من الصفقات التجارية مع الشركات المصرية علي مدار أعوام، وتعتبر مشاركتهم اليوم في المعرض لتمثيل الصين ،وأنهم عقدوا إجتماعات مثمرة مع الشركات المحلية التي تسعى للتعرف على خبرات الصناعة الصينية.



وأضاف أن لديهم نظرة إيجابية بأن المعرض والذي ينعقد في مصر لأول مرة سوف يتيح لهم الفرصة لعقد شراكات تجارية طويلة المدى مع الشركات المصرية.



** تفاؤل ألماني



فيما قال مايكل مونيريان، استشاري بالجناح الألماني بالمعرض، إنه متفائل بالمعرض واقتصاد الدولة ككل



وأكد أن ألمانيا شاركت في العديد من معارض "Big 5" على مستوى المنطقة، و أن مشاركتهم في أول نسخة للمعرض تقام في مصر تعكس اهتمام الحكومة الألمانية القوي بأفريقيا وقطاع البناء المزدهر بها.



وأضاف أن مصر تمثل أكبر سوق بناء في أفريقيا، لذلك الحكومة الألمانية تدعم حافظة Big 5 لجلب استثمارات ومبادرات وأفكار جديدة لهذا السوق المليء بالفرص الواعدة،ويشمل الجناح الألماني ١٧ شركة وغيرها من المتواجدين بشكل مستقل، وتمثل النسخة الأولى من هذا المعرض نقطة تحول لسوق البناء المصري.



** السوق العقاري جذاب



قال طارق الناغية، مدير التسويق بشركة قنديل للصلب، "تشهد مصر حاليًا معدلات إنفاق مرتفعة على البنية التحتية، وهناك الكثير من فرص الأعمال الهامة والمتاحة في مجال حديد البناء والصناعات الهندسية ذات الصلة مثل الكابلات الكهربائية ولوحات الطاقة الشمسية ويأتي بعد ذلك الأجهزة الكهربائية الكبيرة".



وأضاف أنهم يعملون على زيادة قدراتهم الإنتاجية بنسبة ٥٠% بنهاية ٢٠١٩، لذلك فهذا هو الوقت الأنسب لهم للمشاركة في معرض البناء الدولي "The Big 5 Construct Egypt"".



يتضمن المعرض برنامج للمؤسسات المشاركة حيث يوفر منصة مميزة للتواصل وبناء علاقات قوية والنمو المشترك، وتحظى الشركات المصرية المحلية بفرصة إقامة شراكات تصديرية جديدة، وفي نفس الوقت، من المتوقع للمشاركات الدولية أن تعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.



يذكر أن ينعقد معرض البناء الدولي "The Big 5 Construct Egypt" تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وبدعم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء.



ويقام المعرض بمشاركة أكبر الكيانات بالقطاع ومنها الغرفة المصرية لمواد البناء، والمجلس العربي للمياه، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ومعامل اندر رايترز الدولية، وشركة قنديل للصلب (راعي برونزي)، ومجموعة أوراسكوم (راعي التطوير المهني المستمر)، وشركة سفنكس للزجاج، وشركة حديد عز، ومجموعة الشريف، وشركة البواني.



يعد معرض "Big 5 " أحد أهم الأحداث على خريطة المعارض في دبي على مدار أكثر من ٤٠ عام. وخلال الأعوام القليلة الماضية، انعقد المعرض في عدد من الدول خارج الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل المملكة العربية السعودية، والمغرب، وكينيا، حيث أصبح أكبر المعارض وأهمها وأكثرها جذبًا لقطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط.