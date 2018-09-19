إعلام المصريين تتعاقد مع المذيع مصطفى عاطف

رحاب صبحى

جدير بالذكر أن تامر مرسى، رئيس مجموعة المصريين، أجرى، خلال الفترة الماضية، العديد من التعاقدات المهمة للانضمام إلى شبكة قنوات الحياة، حيث تعاقد مع كل من المحامى الدولى والإعلامى خالد أبو بكر ولبنى عسل لتقديم برنامج "الحياة اليوم"، فضلًا عن تعاقده مع الإعلامية ريهام سعيد، بالإضافة إلى تعاقده مع النجم أشرف عبد الباقى.