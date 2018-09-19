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ثقافة وفنون
إعلام المصريين تتعاقد مع المذيع مصطفى عاطف
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 07:49 م
إعلام المصريين تتعاقد مع المذيع مصطفى عاطف
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إعلام المصريين تتعاقد مع المذيع مصطفى عاطف
رحاب صبحى
أعلن تامر مرسى، رئيس مجموعة إعلام المصريين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعاقده مع المذيع مصطفى عاطف لتقديم برنامج دينى على قناة الحياة.
ونشر تامر مرسى صورة برفقة مصطفى عاطف، قائلا "مصطفى عاطف يتعاقد على تقديم برنامج دينى على قناة الحياة".
جدير بالذكر أن تامر مرسى، رئيس مجموعة المصريين، أجرى، خلال الفترة الماضية، العديد من التعاقدات المهمة للانضمام إلى شبكة قنوات الحياة، حيث تعاقد مع كل من المحامى الدولى والإعلامى خالد أبو بكر ولبنى عسل لتقديم برنامج "الحياة اليوم"، فضلًا عن تعاقده مع الإعلامية ريهام سعيد، بالإضافة إلى تعاقده مع النجم أشرف عبد الباقى.
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