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بورصة وشركات
اليوم .. بورصة مصر الأسوأ في العالم بعد فنزويلا
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 07:57 م
خسائر بورصة مصر
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مصطفى طلعت
احتلت البورصة المصرية، المركز الثاني ضمن قائمة البورصات الأكثر هبوطاً حول العالم، خلال تعاملات -اليوم الأربعاء- وفقاً للمعلومات المتاحة بوكالة "بلومبرج".
وأظهرت شاشات التداول، تراجع مؤشر "EGX30" الرئيسي لبورصة مصر 3.79%، كأكبر معدل هبوط يومي خلال عامين، مسجلاً 14098 نقطة، مع الإغلاق.
واحتلت بورصة فنزويلا المركز الأول بين الأسواق الهابطة، وتراجع مؤشرها "IBC" بنسبة 5.6%، وبورصة سلوفاكيا في المركز الثالث بتراجع 2.38 %.
وتعاني الأسواق الناشئة من هروب الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة في الأسواق العالمية، وتحتل فنزويلا المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تقدم أسعار فائدة مرتفعة تبلغ 21%، وتتقدمها دولة الأرجنتين بفائدة قدرها 60%.
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