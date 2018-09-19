رجب عزالدين





أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن شراء شركة الأهلى للاستثمارات 6937 سهمًا من الشركة، بقيمة 99 ألف جنيه تقريبًا.





وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن نسبة مساهمة الأهلى للاستثمارات ارتفعت إلى 20% من أسهمها، مقارنة بنحو 19.98% قبل التنفيذ.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 14.3 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة حلوان لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.