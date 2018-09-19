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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
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17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الأهلى للاستثمارات ترفع حصتها فى مطاحن الإسكندرية إلى 20%

مطاحن ومخابز الإسكندرية
مطاحن ومخابز الإسكندرية
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رجب عزالدين

أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن شراء شركة الأهلى للاستثمارات 6937 سهمًا من الشركة، بقيمة 99 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن نسبة مساهمة الأهلى للاستثمارات ارتفعت إلى 20% من أسهمها، مقارنة بنحو 19.98% قبل التنفيذ.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 14.3 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة حلوان لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
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