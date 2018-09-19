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بورصة وشركات
الأهلى للاستثمارات ترفع حصتها فى مطاحن الإسكندرية إلى 20%
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 07:37 م
مطاحن ومخابز الإسكندرية
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مطاحن ومخابز الإسكندرية
رجب عزالدين
أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن شراء شركة الأهلى للاستثمارات 6937 سهمًا من الشركة، بقيمة 99 ألف جنيه تقريبًا.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن نسبة مساهمة الأهلى للاستثمارات ارتفعت إلى 20% من أسهمها، مقارنة بنحو 19.98% قبل التنفيذ.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 14.3 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة حلوان لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
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مطاحن ومخابز الاسكندرية
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