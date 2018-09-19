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لأول مرة بمصر.. انطلاق المؤتمر الدولي للياقة الشهر المقبل
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 07:35 م
سباق جري
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سباق جري
المال- خاص
أعلنت شركة انترفال للاستشارات الرياضية و اللياقة عن إطلاق المؤتمر الدولى الأول للياقة البدنية الذى يعقد فى مصر لأول مرة.
ويتم المؤتمر بالتعاون مع المجلس الدولي لعلوم الرياضة والتربية البدنية بألمانيا، والأكاديمية الدولية لعلوم و تكنولوجيا الرياضة بالنمسا.
تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومى 25 و26 أكتوبر المقبل.
ويناقش عدداً من القضايا الرياضية الهامة كما يستعرض أهم المستحدثات العلمية الدولية في مجال اللياقة البدنية .
ويشهد المؤتمر حضور عدد كبير من الخبراء الدوليين المتخصصين فى علوم الرياضة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الرياضة فى القطاعات المختلفة .
وتناقش جلسات المؤتمر عدداً من الموضوعات أبرزها المدرب الشخصي وصناعة اللياقة البدنية فى أوروبا و الإعداد طويل المدى للرياضيين و اللياقة البدنية للأطفال و تطبيقات التكنولوجيا في الرياضة وصناعة اللياقة البدنية وريادة الأعمال وصناعة اللياقة البدنية وتوصيات اللياقة البدنية لكبار السن و تحديات الرياضة واللياقة البدنية لذوي الإعاقة.
وكذلك جلسة حول إصابات الملاعب وغيرها من الموضوعات التى تهم الرياضيين ومدربى اللياقة البدنية فى مصر .
وتمنح شركة انترفال للاستشارات الرياضية و اللياقة وكيل الأكاديمية الدولية لعلوم و تكنولوجيا الرياضة بمصر شهادات دولية معتمدة من الاكاديمية الدولية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة بالنمسا وباعتراف من المجلس الدولي لعلوم الرياضة والتربية البدنية واتحاد النمسا للرياضة والثقافة البدنية .
وتتمتع الأكاديمية الدولية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة بمصر بعضوية المجلس الدولي لعلوم الرياضة والتربية البدنية الذي يضم أكبر شبكة عالمية من المنظمات العالمية والمؤسسات والهيئات المهنية والمعاهد البحثية المعنية بشئون الرياضة والعلوم المرتبطة بالرياضة والتربية البدنية.
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