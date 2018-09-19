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سيـــاســة
وزير بريطاني يلوح باستفتاء آخر على عضوية الاتحاد الأوروبي
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 07:18 م
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
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خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
رويترز
قال ميل سترايد، وزير المالية البريطاني لقناة سكاي نيوز التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا قد ينتهي بها المطاف إلى إجراء استفتاء ثان على عضويتها في الاتحاد الأوروبي إذا رُفضت خطة تيريزا ماي رئيسة الوزراء بشأن ترتيبات الخروج من الاتحاد.
وقال سترايد: "أولئك الذين على يمين الحزب، الجناح المؤيد للخروج، سيستبد بهم القلق إذا لم تنجح هذه الخطة. وقد ينتهي بهم الأمر إلى أن نجد أنفسنا في وضع يستدعي إجراء استفتاء ثان ويمكن أن ينتهي بنا المطاف إلى ألا نخرج من الاتحاد الأوروبي بالمرة".
الاتحاد الأوروبى
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