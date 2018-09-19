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اقتصاد وأسواق
50 ألف طن حديد سعودى يصل دمياط خلال أيام
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 07:16 م
الحديد
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الحديد
المرسي عزت :
علمت "المال" أن 4 شركات تعاقدت علي استيراد 50 ألف طن حديد سعودي.
وقالت مصادر لـ" المال" إن تلك الكمية ستصل السوق المصرية خلال أيام عن طريق ميناء دمياط
وأوضحت المصادر أن كمية الـ 50 ألف طن تتوزع بواقع 8 آلاف طن لفائف، و 42 ألف طن أطوال.
وأشارت المصادر إلى أن التعاقدات الجديدة تمت وفق تسويات تمكن المستوردين من تحقيق الأرباح.
ولفتت المصادر إلى أن تكلفة الإنتاج في السوق السعودي أقل من مثيلاتها المصرية، مما يلقي بمزيد من الضغوط علي الشركات المحلية العاملة في إنتاج حديد التسليح.
وأعلنت شركات إنتاج الحديد المحلية خفض أسعارها تسليم المصنع بداية الشهر الجاري، بأسعار تجاوزت ال300 جنيه في الطن.
ويتراوح سعر طن الحديد التجاري- أي بين التجار وبعضهم البعض- بين 12100 جنيها للطن إلى 12300، في حين يتراوح سعر البيع للمستهلك النهائي بين 12300 إلى 12500 جنيها للطن.
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