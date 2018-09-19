وزير المالية: استمرار أزمة الأسواق الناشئة سيحدث مشكلة كبيرة محليا

وزير المالية



سمر السيد:



قال وزير المالية ، الدكتور محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن مصر تعمل بشكل جيد فيما يتعلق بالأزمة التي تشهدها الأسواق الناشئة حالياً ، مضيفاً أنه إذا استمرت أزمة الأسواق الناشئة فستكون هناك مشكلة كبيرة محلياً.



وأضاف في كلمته بالمؤتمر الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة المالية تعمل بجد لإدارة الآثار السلبية للأزمة على مصر.



ولفت إلي أنه في حالة القيام بذلك سنحقق قصة نجاح خاصةً في ظل توفر مقومات كالاقتصاد الجيد والمتنوع والتي دعمت موقفنا فى السنوات الماضية لاسيما عقب انهيار قطاع السياحة.



وقال إن تلك الأزمة أثرت أيضاً علي سوق الأوراق المالية في مصر بصورة سلبية علاوة علي أنها تشكل ضغوطًا خارجية من عدم اليقين على وضع الاقتصاد .



وتوقع معيط، أن يتراوح معدل النمو في هذا العام بين 5.7% إلي 6% ،



وحدد في كلمته أبرز التحديات التي تواجها مصر حاليا في ارتفاع سعر برميل البترول إلي 78 دولار للبرميل مقابل 67 دولار سابقاً علاوة علي ارتفاع سعر الفائدة والتزامات خدمة الديون التي تبلغ هذا العام المالي نحو 8.17 مليار جنيه .



