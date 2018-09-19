الركود يجتاح سوق السيارات قبل انطلاق أوتوماك فورميلا

أوتوماك فورميلا

المال - خاص



قال عدد من تجار السيارات، إن حالة من الركود العميق تجتاح السوق في الوقت الراهن انتظارًا لانطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا 2018"، ويترقب العملاء الطرازات الجديدة وعروض الوكلاء على هامش المعرض، والتي تتنوع بين الخصومات والهدايا التي يقدمها الوكلاء للتسويق لسياراتهم الجديدة.



وتنطلق فعاليات أوتوماك فورميلا، اعتبارًا من الأربعاء المقبل 26 سبتمبر، وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي، ويشارك فيها عدد كبير من وكلاء السيارات الذين يسعون لتقديم جديد طرازاتهم في السوق، خاصة بقطاع السيارات الصينية وكذلك سيارات الـ SUV فضلًا عن تقديم بعضهم سيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية، ضمن المساعي الحثيثة للتعريف بها مع مساعي الدولة لدعم هذه الطرازات عبر التخفيضات الجمركية والتسهيلات.



وأوضح عبد السلام عبد الجواد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات تشهد كسادًا كبيرًا في الوقت الراهن، ويحجم العملاء عن الشراء ترقبًا لانعقاد معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا للتعرف على السيارات الجديدة في السوق وكذلك محاولة الحصول على تخفيضات أو الاستفادة من عروض يقدمها الوكلاء على هامش المعرض.



ولفت إلى أن السيارات الصينية ستغلب على معرض أوتوماك فورميلا، بسبب كثرة الوكالات التجارية والطرازات التي تعرض في السوق المحلية لأول مرة.



وأرجع حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، هذا الترقب من جانب الوكلاء إلى أنه عادة ما يشهد معرض أوتوماك فورميلا تقديم الوكلاء عروضًا سعرية مميزة وبعض الهدايا والمزايا للترغيب في شراء السيارة وخلق أرضية لها في السوق المحلية خاصة بالنسبة للسيارات الجديدة.



وأوضح أن الوكلاء يتنافسون فيما بينهم لتقديم هذه العروض السعرية مع شرح مزايا السيارات التي يقدمونها وبيان تميزها عن غيره، مشيرًا إلى أن أيامًا قليلة تفصل السوق عن انعقاد المعرض الذي يقدم عشرات الطرازات في مكان واحد بشكل يسهل على العميل عملية الاستفسار والمقارنة بين السيارات المختلفة للوصول إلى أفضل الخيارات المتعلقة بالسعر وكذلك الإمكانات الفنية المطلوبة.



وأكد أن عرض السيارات في مكان واحد يوفر على العميل الجهد والوقت المطلوب للمرور على معارض السيارات في غير أيام معرض أوتوماك فورميلا، ومن ثم فإن كثيرًا من العملاء قد احجموا عن الشراء انتظارًا لرؤية ما تقدمه الشركات على هامش المعرض.



واعتبر صلاح الكموني، رئيس شركة الكموني للسيارات، أن أوتوماك فورميلا هو بمثابة فرصة للعملاء للاستفسار والحجز عن السيارات التي يرغبون في شرائها، كما أنه فرصة للوكلاء للتنافس لعرض أفضل ما لديهم مع تحفيز العملاء للشراء.



وأوضح أن العميل يهرب من الأوفر برايس إلى المعرض؛ الذي لن يشهد أي محاولات لبيع السيارات بأعلى من المستويات المعلنة والرسمية.



وتوقع أن ينعش المعرض مبيعات السوق خلال الربع الأخير من العام الحالي بدافع من مشروعات المدن الجديدة وأهمها العاصمة الإدارية التي يجري تدشينها بالإضافة إلى منظومة الطرق والتي تخلق طلبًا جديدًا على السيارات بمختلف انواعها والتي يأتي في مقدمتها الملاكي وكذلك الأتوبيسات؛ لتسهيل الانتقالات من وإلى هذه المدن.



ولفت إلى أن ارتفاع مصروفات نقل الطلاب إلى المدارس يشجع الأسر على اقتناء السيارات حتى أن بعض الأسر قامت بشراء سيارة ميكروباص لطلابها بسبب الارتفاع الكبير في المصروفات.



وأشار إلى أن هذه الحالة من الركود قد خفضت الأوفر برايس على بعض السيارات كما اختفت الظاهرة تمامًا بالنسبة لطرازات أخرى، في الوقت الذي لجأ تجار وموزعون لطرح خصومات تتراوح بين 2000 و3000 جنيه لإنعاش الطلب والخروج من حالة الركود التي تطوق القطاع حاليًا.



وأشار إلى أن هذه الخصومات تشمل مجموعة من الطرازات الجديدة التي طرحت محليًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، موضحًا أن التجار والموزعين يسعون من خلال هذه الخصومات إلى إنعاش الطلب هربًا من احتمالات تراكم المخزون والدخول في مخاطر الأعوام السابقة.



