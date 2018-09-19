إعلان دمياط محافظة خالية من العشوائيات قريبا

خالد صديق

المال- خاص



عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اجتماعاً لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات بالمحافظة.



وأعلن المهندس خالد صديق، أنه سيتم قريباً إعلان محافظة دمياط خالية من العشوائيات غير الآمنة، وستكون بذلك من أوائل المحافظات التى سيتم إعلانها خالية من العشوائيات.



وقال المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: تم هدم منطقتى شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، لتنفيذ 220 وحدة سكنية (11 عمارة) لصالح أهالى المنطقة، وتم منح الأهالى قيمة إيجارية مقدماً لمدة عام لحين الانتهاء من المشروع، وتسكينهم فى وحدات سكنية حديثة على النيل، وتبلغ تكلفة المشروع 35 مليون جنيه.



وأوضح المهندس خالد صديق، أن الدولة تهتم بقضية الأسواق العشوائية بمحافظة دمياط، حيث يتم توفير 91 وحدة بيع فى مشروع تطوير سوق فارسكور، بتكلفة إجمالية 9.155 مليون جنيه



وأشار إلى أن الصندوق مول مشروع تطوير سوق كفر سعد، بتكلفة 512 مليون جنيه، لتوفير 110 باكيات للباعة الجائلين، بينما مشروع تطوير سوق دمياط الكبير، بتكلفة 40 مليون جنيه، فى مرحلة التصميمات الهندسية.​





