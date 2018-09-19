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اقتصاد وأسواق
المالية: صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة للاقتصاد في أكتوبر
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 06:58 م
صندوق النقد
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صندوق النقد
سمر السيد:
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر بنهاية شهر أكتوبر المقبل لإجراء المراجعة الرابعة علي الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أنه سيتم تلقي شريحة من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف فى مؤتمر الغرفة الأمريكية بالقاهرة الذي انعقد مساء اليوم، أن الاقتصاد المصري حالياً علي المسار الصحيح ويتضح هذا الأمر في تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية كبلوغ الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 44 مليار دولار علاوة علي تحول العجز الأولي لفائض وتراجع العجز المالي لنسبة 9.8% وارتفاع معدل النمو من 2.3% الي 5.5% كما اصبح معدل البطالة تحت مستوي الـ10%.
يشار إلي أن مصر كانت قد نالت تقييماً قوياً في ثالث مراجعة أجراها صندوق النقد علي برنامج الإصلاح الاقتصادي والمعلنة نتائجها 12 يوليو الماضي
وأعلن الصندوق مؤخرا أنه حافظ علي النظرة الإيجابية للاقتصاد وأن البرنامج الذي تطبقه الحكومة أدي لتحقيق تحسناً فى مؤشرات الاقتصاد الكلي ،مشيراً إلي أن عجز الحساب الجاري انخفض بشكل حاد مدعوماً بانتعاش السياحة والنمو القوي في التحويلات النقدية كما وصلت الاحتياطيات الدولية إلى 43 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
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