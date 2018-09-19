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سيــارات
بعد طرح الجيل الرابع.. تعرف على أسعار شيري تيجو
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 07:38 م
شيري تيجو
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شيرى تيجو
المال خاص
تتراوح أسعار الجيل الرابع من شيري من تيجو بين 365 ألف جنيه لفئة الـ baseline و399.9 ألف جنيه لفئة الـ"highline".
وأعلنت شركة جي بي أوتو غبور الموزع الرئيسي لشيري الصينية عن طرح الجيل الرابع من شيري تيجو في السوق المحلية؛ حيث ستظهر السيارة لأول مرة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2018، والتي تبدأ اعتبارًا من الأربعاء المقبل 26 سبتمبر وتمتد لنهاية الشهر.
ويذكر أن أسعار الجيل الحالي من شيري تيجو، والذي يتم تجميعه محليًا تبلغ 248 ألف جنيه.
وباعت تيجو 2045 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ1642 وحدة خلال الفترة نفسها من 2017 بزيادة 403 سيارات بنسبة نمو تقارب 25%.
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