EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
وزير الطيران يوجه بسرعة تنفيذ خطة تطوير منشآت مطار القاهرة
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 06:50 م
مطار القاهرة - صورة أرشيفية
أخر الأخبار
مطار القاهرة - صورة أرشيفية
دعاء محمود
تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى مبنى الركاب رقم (2،1) و ذلك لمتابعة تنفيذ خطة التطوير العاجلة لمبانى ومنشآت مطار القاهرة والمطارات المصرية بواسطة شركة المقاولات الهندسية التابعة لوزارة الطيران المدنى والتي ستختص بتنفيذ الأعمال الانشائية الجارية وفقًا لجدول زمنى محدد.
بدأت الزيارة بتفقد الوزير مبنى الركاب رقم (2) لمتابعة الخدمات المقدمة للركاب وانتظام حركة التشغيل وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول
كما قام بجولة تفقدية لمبني الركاب رقم (1) تفقد سيادته خلالها صالة الوصول ومنطقة سيور الحقائب و كاونترات الجوازات ، كما تابع أعمال التطوير بممر الطائرات (05C) ومنطقة التاكسى واى (Taxi way) .
وشملت جولة الوزير أيضًا تفقد مبنى الإيرمول بمبنى الركاب رقم (1)، والمكاتب الخدمية الموجودة به ومنطقة انتظار السيارات بمبني الركاب، وكذلك الجراج متعدد الطوابق الذى يخدم مبانى مطار القاهرة الثلاثة، هذا بالإضافة إلى الطرق الخدمية داخل المهبط
ووجه بإعادة تخطيطها وتوسعتها ودهان جميع المباني المطلة على المهبط.
وفى ختام جولته وجه الفريق يونس المصري بالبدء فورًا فى أعمال التحديث والتطوير بالمطار و ذلك فى اطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التطويرالعاجلة لكافة المبانى والمنشآت التابعة للوزارة وشركاتها التابعة، والتى حرص على وضعها فى أولوية أجندة أعماله منذ توليه مسئولية قطاع الطيران المدنى، حيث تعد المطارات هى واجهة الدول أمام زائريها وضيوفها .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا