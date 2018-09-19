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اقتصاد وأسواق
وزير التموين: مبادرة 10 آلاف شنطة مدرسية للأسر الفقيرة
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 06:48 م
علي المصيلحي 5556
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علي المصيلحي 5556
محمد مجدي
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلا مدارس يسهم بشكل كبير في وصول السلع والمستلزمات الخاصة بالمدارس والطلاب بأسعار مناسبة ومخفضة من 20 إلى 35%.
وأعلن المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بأرض المعارض، أن هناك مبادرة 10 آلاف شنطة مدرسية وهي تبرعات من رجال الأعمال وفاعلي الخير للأُسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وستكون غرفة القاهرة المسئولة عن توزيعها.
وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية في القاهرة، إن مهنة الأنبياء التجارة ويجب أن يكون لدى التجار شرف دائم، حيث إن هناك تجارًا جشِعين ولا أحب أن أقول تلك الكلمة، ولكنها حقيقة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك 46 ألف منفذ على مساحة 45 ألف متر في 19 محافظة على مستوى الجمهورية يتم عرض جميع المستلزمات الخاصة بالطالب.
وزارة التموين
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