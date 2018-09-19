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8.3 مليار جنيه قيمة مشروبات وتبغ المصريين العام الماضي
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 06:39 م
كوبان من المشروبات الغازية
أخر الأخبار
كوبان من المشروبات الغازية
المال- خاص
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية للإنتاج الصناعي السلعى للقطاع العام / الأعمال العام عام 2016/ 2017
وكانت من أهم المؤشرات مايلى:
- بلغت قيمة الإنتاج الصناعى السلعى لهذا العام 189.8 مليار جنيه عام 2016/2017 مقابل 125.6 مليار جنيه عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 51.1% بسبب زيادة المبيعات.
- بلغت قيمة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات عدا معدات النقل 16.6 مليار جنيه عام 2016/2017 مقابل 9.7 مليار جنيه عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 70.6٪ بسبب زيادة نسبه الطلب على المنتجات المعدنية والماكينات و زيادة المبيعات.
- بلغت قيمة إنتاج المشروبات والتبغ 8.3 مليـار جنـيـه عـام 2016/2017 مقـابـل 6.3 مليار جنيه عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 31.8٪ بسبب زيادة الإنتاج من المياه المعدنية والغازية.
- بلغت قيمة إنتاج المواد الكيميائية الأساسية ومنتجات كيميائيـــة آخرى وأليـــاف اصطناعية 7.3 مليــــار جنيـــه عـــام 2016/2017مقابل9.2 مليار جنيه عام2015/2016بنسبة انخفاض قدرة 20.3 ٪ بسبب انخفاض مخزون الخامات.
- بلغت قيمة إنتاج الورق لهذ العام 650 مليون جنيه عام 2016/2017 مقابل 504 مليون جنيه عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 29.0% بسبب زيادة الطلب على الورق.
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