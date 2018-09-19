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اقتصاد وأسواق
بورسعيد تزيل 14 ألف فدان مزارع سمكية مخالفة
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 06:39 م
محافظ بورسعيد
أخر الأخبار
محافظ بورسعيد
أماني العزازي
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء،أة الأجهزة التنفيذية والأمنية نجحت في إزالة أكثر من 14 ألف فدان مزارع سمكية مخالفة في أقل من شهر
وأوضح أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع عودة هذا النشاط المخالف مرة اخري وتكثيف أعمال المتابعة
جاء ذلك الإعلان خلال حضور المحافظ احتفالية بدء حصاد محصول الأرز بعدة حقول بمنطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد
وأكد المحافظ، خلال تفقده المنطقة، على أنه يشعر بالفخر بهذا التطور النوعي في التنمية الزراعية القائمة على أرض بورسعيد
وتبلغ المساحة المزروعة بالأرز في منطقة سهل الطينة 1200 فدان، من إجمالي 18 ألف و195 فدانا مزروعة بالأرز في كافة مناطق المحافظة.
و تبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بمنطقة شرق بورسعيد ٤٥ الف فدان تضم زراعات الأرز والمحاصيل المختلفة لزراعات متعددة
وشدد المحافظ خلال جولتة علي انه سيتم التعامل بكل حزم وقوة مع كافة المزارع السمكية المخالفة
وقال إن المحافظة ستقدم كافة وسائل الدعم للمزارع الجاد الذي يقدم الجهد والعرق من أجل إنتاج المحاصيل الزراعية والحفاظ علي ارضة
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