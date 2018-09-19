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طاقة
مصر تتوقف عن استيراد الغاز الشهر المقبل
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 06:33 م
الغاز المصري
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الغاز المصري
سمر السيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه بدءً من شهر أكتوبر المقبل ستتوقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي، بينما ستتجه لتصديره العام المقبل 2019، الأمر الذي سيساهم بدور إيجابي في الاقتصاد.
وأضاف "معيط"، في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية في الفترة المقبلة، مضيفًا أنه من المقرر تبني إصلاحات جديدة في نظام ضريبة الأملاك وهيئة الجمارك ونظام الضرائب.
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