محلات مول ميدتاون بالعاصمة الجديدة تلامس 80 مليون جنيه

العاصمة الإدارية

المال - خاص



طرحت شركة "ميد تاون" العقارية، مول سولو للبيع، والذي يقع في حي المستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبدأ أسعار المحل بالمول من 17 مليونًا إلى 80 مليون جنيه.



وقال أحد مسئولي المبيعات بالشركة، إن أسعار المحال في مول سولو بالعاصمة الإدارية تبدأ من 17 مليون جنيه، للمساحات التي تبدأ من 265 متر مربع مضاف إليها 75 مترًا منطقة مفتوحة للمحال.



وأضاف أن مساحة محل 415 متر مربع، وهو عبارة عن محل دوبلكس يضاف إليها 300 متر منطقة مفتوحة أمام تبلغ قيمته 30 مليون جنيه تقريبًا.



وأوضح أنه تم إتاحت منتج جديد في المول، وهو منتج "بيلدنج" محل على مساحة 1250 مترًا، على 3 أدوار، أرضي وأول وثاني، إضافة إلى 1100 متر مربع مساحة مفتوحة للمحل، مشيرًا إلى أن سعره يبلغ 80 مليون جنيه.



ولفت إلى أن ميدتاون سولو هو أول كمبوند سيتم تسليمه بالعاصمة الإدارية، نظرًا لحصوله على القرار الوزاري وتقوم الشركة ببدء الإنشاء به، مشيرًا إلى أنه إستلام المحال به بعد ثلاث سنوات يتم دفع 10% مقدم والتقسيط على 5 سنوات.



ولفت إلى أن مول سولو بالعاصمة يصلح للمعارض، مثل معارض السيراميك والأدوات الصحية، إضافة إلى السيارات وغيرها من المشروعات التي تحتاج إلى مساحات كبيرة.



وتبلغ مساحة سولو مول 15000 متر مربع مصممة مع واجهات مميزة تطل على الشارع الرئيسي أمام مدينة إكسبو.



وعن مول كوندو بالعاصمة، أشار أن المساحات موحدة داخل المول وتبلغ مساحة المحل 110 متر مربع، وتبدأ الأسعار بقيمة 3.27 مليون جنيه بمقدم 10% والتقسيط على 6 سنوات ويقع المول بجوار حي السفارات.



وأشار إلى أن تسليم المول التجاري خلال أربع سنوات من بدء التنفيذ