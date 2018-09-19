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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: مصر جاهزة للأعمال التجارية
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 06:24 م
محمد معيط
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محمد معيط
سمر السيد
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتضح في تحسن عدد من المؤشرات.
وأضاف معيط، في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعي لإجراء إصلاحات هيكلية، مؤكدة على جاهزية مصر للأعمال التجارية في ظل أعلى احتياطي نقدي شهده الاقتصاد والبالغة قيمته ٤٤ مليار دولار وتحول العجز الأولي لفائض وتراجع العجز المالي لـ٩.٨٪، وارتفاع معدل النمو من ٢.٣٪ إلى ٥.٥٪، وأصبح معدل البطالة تحت مستوى الـ١٠٪.
وتابع: توضيح أسباب جاهزية مصر للأعمال التجارية، مؤكدًا أن هناك بنية تحتية جيدة علاوة على توفر الكهرباء والغاز الطبيعي بجانب القوانين التي تم تبنيها كالإفلاس مثلاً، علاوة على خطة إعلان ٣ قوانين أخرى كالإجراءات الضريبية والتعديلات على قانون الدخل لحل بعض المشكلات التي تواجه دافعي الضرائب.
وأكد أن الحكومة تسعى في خطتها لإظهار أن هناك استقرارًا اقتصاديًا، فضلاً عن تبسيط الإجراءات وإدخال أدوات إلكترونية لحل نزاعات المستثمرين.
وأشار إلى أن مصادرنا من الدخل بدأت ترتفع وهناك نمو في صافي الصادرات.
وقال إنه منذ نوفمبر ٢٠١٦ تم إجراء إصلاح اقتصادي صعب، وكان الهدف منع انقطاع الكهرباء الذي كان يصل إلى ١٢ساعة وتوفير الأدوية في الصيدليات، مشيرًا إلى أن المصريين يثقون في القيادة السياسية.
وزارة المالية
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