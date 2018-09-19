نيسان تؤكد مشاركتها فى أوتوماك فورميلا

نيسان قشقاى

المال - خاص



أعلنت نيسان ايجيبت عن مشاركتها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا"، المقرر عقده د في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الحالي.



وأوضحت في بيان لها، أن الشركة ستعرض المجموعة الخاصة بطرازاتها وهي "قشقاى" و"صني" و"سنترا"، باﻷضافة الى أنه سيتم الكشف عن أحدث ابتكارات نيسان المستدامة في صناعة السيارات.



وسيناقش خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده خلال المعرض، كوهي مايدا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت، التزام نيسان بتقديم منتجات مثيرة ومبتكرة لعملائها في مصر وتعزيز موقعها بصفتها العلامة التجارية اليابانية الأولى في مصر، كما سيعرض نظام "Nissan Intelligent Mobility"، وكيفية عمل سيارات نيسان وقيادتها واندماجها فى المجتمع.



وقال كوهي مايدا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت، أن شركته تخطط لعرض أحدث طرازات الصانع الياباني في معرض القاهرة للسيارات، وذلك حرصًا علي معرفة ردود أفعال عملائها من مدى التطور الذي تشهده الصناعة اليابانية.