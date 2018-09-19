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اقتصاد وأسواق
وزير المالية عن أزمة الأسواق الناشئة: نطمح في سماع أخبار جيدة خلال أسابيع
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 06:14 م
محمد معيط وزير المالية
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مها أبوودن
أبدى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاؤله بتحسن أوضاع الأسواق العالمية لاسيما الناشئة خلال بضعة أسابيع.
وقال الوزير، خلال مؤتمر نظمته الغرفة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه رغم انعكاس أزمة الأسواق الناشئة على بعض خططنا والتى تسببت فى إلغاء عدد من الطروحات الخاصة بأدوات الدين فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية، لكنى متفائل بقرب حدوث انفراجة خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف: بالفعل هناك أزمة في الأسواق الناشئة وبالبورصة المصرية تعانى من هبوط، لكن لدى أمل فى سماع أخبار جيدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبالنسبة لقطاع الضرائب، قال الوزير خلال جلسة التساؤلات التى أعقبت كلمته: "لدينا تكليف رئاسي بالانتهاء من ملف النزاعات الضريبية، وأمامنا عمل كبير يتمثل ميكنة دورة العمل فى مصلحة الضرائب وكذلك العمل إنهاء النزاعات الضريبية".
ولفت إلى أنه فى أول اجتماعاتى مع الرئيس تم عرض تقرير يفيد بأن هناك 900 مليار جنيه متأخرات ضريبية ناتجة عن نزاعات، مضيفًا: "لم أكن أعرف أين المشكلة بالضبط وبعد فحص الملفات وإعادة الحصر وجدنا 100 ألف ملف ضريبى متنازع عليها خلال أخر 15 عامًا".
وزارة المالية
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