جهاز المشروعات يضخ 20 مليون جنيه لرجال أعمال الإسكندرية

أحمد الدسوقى

وقّع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقدًا مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر بإجمالي تمويل يصل إلى 20 مليون جنيه تم توفيرها من خلال اتفاقية الأوبك.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، فى تصريحات صحفية، إن العقد يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات المستهدفة من السيدات، وخاصة المرأة المعيلة؛ لدعمها اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وكذلك الشباب من الجنسين العاطلون عن العمل ويرغبون في إقامة مشروعات متناهية الصغر أو التوسع فى مشروعاتهم.