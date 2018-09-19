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الإسكندرية
جهاز المشروعات يضخ 20 مليون جنيه لرجال أعمال الإسكندرية
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 06:12 م
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
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جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أحمد الدسوقى
وقّع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقدًا مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر بإجمالي تمويل يصل إلى 20 مليون جنيه تم توفيرها من خلال اتفاقية الأوبك.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، فى تصريحات صحفية، إن العقد يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات المستهدفة من السيدات، وخاصة المرأة المعيلة؛ لدعمها اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وكذلك الشباب من الجنسين العاطلون عن العمل ويرغبون في إقامة مشروعات متناهية الصغر أو التوسع فى مشروعاتهم.
ويقدر عدد المستفيدين من هذا التمويل بنحو 4000 مستفيد ومستفيدة من أبناء محافظة الإسكندرية.
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