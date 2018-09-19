مسئول خزانة: المركزى فى موقف لا يٌحسد عليه بسبب أزمة الأسواق الناشئة

البنك المركزى المصرى





المال – خاص



قال مسئول بقطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك المحلية أن البنك المركزى المصرى فى موقف لا يٌحسد عليه خلال الفترة الحالية بسبب أزمة الأسواق الناشئة بالإضافة للإجراءات الحمائية التى بدأتها الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا ، مشيرا الى أن إجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده نهاية الأسبوع القادم يأتى فى وقت حساس للغاية ويترقبه المتعاملون بشغف للوقوف على توجهات البنك بشأن التعامل مع تلك الأزمة والتى بدأت تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلى من خلال خروج ما يطلق عليها "الأموال الساخنة" من أدوات الدين الحكومية واتفاع عوائد تمويلها.



أوضح فى تصريحات لـ "المال" ، أن أزمة الأسواق الناشئة أسفرت حتى الآن عن ارتفاع كبير فى أسعار الفائدة لتصل فى تركيا على سبيل المثال الى مستوى 24% فى الوقت الحالى من 17.75% قبل أسبوعين كما بلغت 45% فى الأرجنتين و 27% فى اليمن ، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار خروج الآجانب من سوق الدين الحكومى وهبوط أرصدتهم الى 17.1 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى مقابل 23.1 مليار فى مارس.



تابع : البنك المركزى المصرى قد يكون لزاما عليه رفع أسعار الفائدة لمواكبة مستويات العائد الجديدة فى الأسواق الناشئة والحفاظ على تواجد الإستثمارات الأجنبية غير المباشرة ، وضمان تمويل أدوات الإستدانة الحكومية ، لكن ضغوط أخرى تدفع فى اتجاه التثبيت أهمها ، عدم المساهمة فى ارتفاع عوائد تمويل عجز الموازنة والسعى لدعم النمو الإقتصادى وانعاش الإستثمار المباشر وبالتالى الطلب على القروض البنكية ، بالإضافة الى عدم تعميق موجة الهبوط الحالية للبورصة المصرية



أكد المصدر ، أن عدم وجود مخاطر تهدد معدلات التضخم فى مصر والتى سجلت 13% بنهاية أغسطس الماضى يدعم اتجاه لجنة السياسة النقدية للإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 16.75% على الإيداع و 17.75% على الإقراض.

يٌذكر أن البنك المركزى أكد فى بيان إجتماع السياسة النقدية الأخير ، أن النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك في مايو 2017 ،وهي 13% ±( %3 ) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج اصلاح المالية العامة للدولة.



لفت مسئول قطاع الخزانة الى أن ارتفاع الفائدة على أدوات الدين وقيام وزارة المالية بإلغاء بعض الطروحات يعد أمر طبيعى مع المنافسة الكبيرة من الأسواق الأخرى ، لكن ذلك لا يجب أن يدفع لجنة السياسة النقدية إلى زيادة الفائدة نظرا لتأثيراتها السلبية الى معدل النمو الإقتصادى والإستثمارات والبطاقة وغيرها ، خاصة مع استقرار معدلات التضخم فى شهر أغسطس الماضى.



كانت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي لدي "شعاع" لتداول الأوراق المالية، أشارت فى تصريحات لـ "المال" الى سيناريوهين لقرار لجنة السياسة النقدية المقبل ، الأول يتمثل فى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير ، والثانى ، رفع الأسعار الأساسية بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.



وتابعت: أن الاحتمال الأكبر يتمثل في بقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير وفقًا لعدة عوامل، أولها: حاجة مصر للسيطرة على تكلفة الدين، كما أن الوقت ليس مناسباً للإقدام على رفع أسعار الفائدة لأنه سيحمل تأثيرًا سلبيًا على البورصة، لا سيما وأن الحكومة تتطلع لتنفيذ برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية.



واستكملت: إضافة إلى غياب الضغوط التضخمية، والحفاظ على استقرار الجنيه المصري نسبيًا.







