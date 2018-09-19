جهاز المشروعات يوقع 3 مذكرات تفاهم مع جامعتين ومكتبة الإسكندرية

أحمد الدسوقى









وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 3 مذكرات تفاهم مع جامعتى الإسكندرية وفاروس، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية.





تهدف المذكرات إلى تأهيل خريجي وطلبة الجامعة ورواد مكتبة الإسكندرية على إقامة وإدارة مشروعات صغيرة بنجاح، خاصة المشروعات المعتمدة على أفكار ابتكارية ولها جدوى اقتصادية وتطوير المشروعات القائمة من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية للمستفيدين من الشباب.





قام بالتوقيع كل من نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود محيي الدين رئيس جامعة فاروس، والدكتور مصطفى الفقى رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية.





وقالت جامع إن الجهاز سيقوم بالتعاون مع جامعتى الإسكندرية وفاروس ومكتبة الاسكندرية، بتعريف الطلبة بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات والمسابقات الدورية وإقامة ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف، وكذلك عرض الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لقطاع المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر والتيسيرات التي تمنحها الدولة لمشروعات الشباب.





بالإضافة إلى تنمية وتطوير مهارات خريجي الجامعات وإعدادهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل ومساعدتهم في الوصول لفرص عمل من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والبرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل الطلبة والخريجين لريادة الأعمال وتشجيع الأفكار الابتكارية والإبداعية لديهم مع إتاحة التمويل اللازم لتحويلها إلى مشروعات ذات جدوى.



