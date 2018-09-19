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اقتصاد وأسواق
وزير الصناعة يعلن إستراتيجية تطوير الأثاث.. الأسبوع المقبل
الأربعاء 19 سبتمبر 2018 07:26 م
عمرو نصار
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عمرو نصار
أحمد اللاهونى
أعلن أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، عن انتهاء الغرفة من إعداد ومراجعة استراتيجية تطوير الأثاث وتسليمها للمهندس عمرو نصار وزير الصناعة، متوقعًا أن يعلن عنها الأسبوع المقبل.
وبحسب حوار سابق لـ«حلمى» مع «المال» فقد ركزت استراتيجية تطوير قطاع صناعة الأثاث، التى أعدتها شركة «مكارى» الإنجليزية، وفق مناقصة طرحها مركز تحديث الصناعة، على 4 محاور رئيسية، هى: العمل بشكل تنظيمى ومؤسسى، وتحقيق تنمية مستدامة، وزيادة الوعى لدى الصناع، وتأسيس قاعدة بيانات وافية عن الورش.
جاء ذلك خلال تصريحاته للصحفيين على هامش الإعلان عن انطلاق معرض "فرنكس آند ذا هوم" اليوم، والذى تبدأ دورته الأولى لمعرض فيرنكس آند ذا هوم خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل يليها دورة ثانية في الفترة من 21 إلى 24 فبراير 2019 والثالثة في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر 2019، وأخيرا الرابعة في الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2020 بمركز القاهرة للمؤتمرات.
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